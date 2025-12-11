رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با توجه اعلام کار گروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، از لغو اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل در پایتخت از امروز پنج شنبه ۲۰ آذر تا اطلاع ثانوی  خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسوی پور ضمن تشکر و قدردانی از همراهی ارزشمند شهروندان در اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، گفت: با توجه به مصوبات مرتبط با اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل، اجرای این طرح از امروز -پنج شنبه ۲۰ آذر- تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.

موسوی پور در ادامه افزود: ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تا اطلاع ثانوی همچنان به قوت خود باقی است و از تمامی شهروندان درخواست می‌شود همچون روز‌های گذشته در مدیریت تردد‌های شهری همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط کیفی هوا به وضعیت پایدارتری برسد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

سردار موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: به رغم پایان طرح اجرای زوج و فرد برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا و ابطال مجوز معاینه فنی وسایل نقلیه دود زا کماکان ادامه دارد.

