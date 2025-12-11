روایت دو بانوی نخبه در سفر به سرزمین وحی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0648\u0644\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 (\u0633) \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0648\u062d\u06cc\u060c \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062f\u0648 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0646\u062e\u0628\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u0634\u062f\u0647 \u062a\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0645\u0647\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u06af\u0648\u06cc\u062f.\n\u00a0\n