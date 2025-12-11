باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارش زودهنگام، چهره‌ی کوه‌ها، دره‌ها و درختان را دگرگون کرده و منظره‌ای خیره‌کننده و رؤیایی خلق کرده است؛ گویی طبیعت پیش از رسیدن زمستان، جلوه‌ای از زیبایی‌های نهفته خود را به نمایش گذاشته است.

هوای سرد و دلنشین، همراه با مه لطیف صبحگاهی، حال‌وهوایی متفاوت به منطقه بخشیده و بسیاری از علاقه‌مندان به طبیعت و عکاسی را به سوی ارتفاعات تاف کشانده تا از این مناظر بکر، تصاویر ماندگار ثبت کنند. مردم محلی نیز با خوشحالی از این اتفاق، آن را نشانه‌ای از آغاز فصلی پرباران و پرطراوت می‌دانند.