فرمانده انتظامی شهرستان دلفان از کشف یک انبار احتکار کالا‌های اساسی شامل برنج، روغن، شکر، قند و مواد شوینده به وزن بیش از ۲۰ تن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان دلفان از کشف یک انبار احتکار کالا‌های اساسی شامل برنج، روغن، شکر، قند و مواد شوینده به وزن بیش از ۲۰ تن خبر داد و گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و در راستای صیانت از حقوق شهروندان در مقابله با مخلان بازار و محتکران قاطعانه عمل می‌کنند.

سرهنگ بهروز بازوند در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس اظهار داشت. در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و مبارزه با پدیده احتکار، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی موفق به شناسایی یک انبار احتکار کالا شدند.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضائی مأموران از محل بازرسی و در بازرسی از انبار ۲۰ تن انواع اقلام اساسی شامل برنج روغن شکر و قند و نیز بیش از دو هزار لیتر انواع مواد شوینده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد.

سرهنگ باروند در پایان ضمن تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی پلیس بر بازار خاطرنشان کرد: ماموران سخت کوش انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه توزیع کالا و احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهد داشت.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: احتکار کالا ، لرستان
خبرهای مرتبط
اجرای حکم 48 تن روغن نباتی کشف شده در ارومیه
کشف ۲۰ تن برنج و ۳ هزار بطری آبلیموی احتکار شده توسط سازمان اطلاعات سپاه لرستان
دستگیری محتکر مرغ در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمام محورهای مواصلاتی باز هستند / هشدار پلیس‌راه درباره بارش‌های پراکنده تا دوشنبه
نخستین برف پاییزی، منطقه تاف خرم‌آباد را سفیدپوش کرد + فیلم
عملیات گسترده برف‌روبی در گردنه گله‌مویه شهرستان بزنوید + فیلم
کشف انبار احتکار ۲۰ تن کالای اساسی در دلفان؛ برخورد قاطع با مخلان اقتصادی
آخرین اخبار
کشف انبار احتکار ۲۰ تن کالای اساسی در دلفان؛ برخورد قاطع با مخلان اقتصادی
عملیات گسترده برف‌روبی در گردنه گله‌مویه شهرستان بزنوید + فیلم
نخستین برف پاییزی، منطقه تاف خرم‌آباد را سفیدپوش کرد + فیلم
تمام محورهای مواصلاتی باز هستند / هشدار پلیس‌راه درباره بارش‌های پراکنده تا دوشنبه
دومین معلم سانحه رانندگی کوهدشت درگذشت
طغیان آبشار فصلی تاف در پلدختر + فیلم
آب‌گرفتگی چادر عشایر در منطقه‌ی چل‌هلوش پلدختر + فیلم
بارش شدید برف در شهر الیگودرز + فیلم
خروش خرم رود خرم آباد + فیلم
امدادرسانی به ۲۵۰ نفر در پی بارش شدید برف و وقوع سیلاب در لرستان
وقتی بارش‌ها تصویر تازه‌ای از افرینه می‌سازند + فیلم
بازگشت شکوهمند کشکان؛ رود خروشان دوباره جان گرفت + فیلم
کشف ۳۱۷ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۷۶ خرده‌فروش در لرستان