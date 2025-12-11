تیم‌ملی والیبال پسران ایران با پیروزی برابر هند راهی فینال رقابت‌های والیبال دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از رقابت‌های قهرمانی والیبال دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه، دانش‌آموزان پسر کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی برابر هند به میدان رفتند و توانستند علیرغم شکست ۲۵بر ۲۰ در دست اول، در سه دست بعدی پیروز شده و با نتیجه مجموع سه بر یک این حریف آسیایی خود را قدرتمندانه از پیش روی بردارند.

شاگردان آرش صادقیانی در این بازی در دست دوم با اختلاف امتیاز ۲۵ بر ۱۵ و در دست سوم با فاصله امتیازی ۲۵ بر ۱۳ بازی را پیش برده و در نهایت در دست چهارم با امتیاز ۲۵ بر ۲۳ کار را تمام کرده و پیروزی سه بر یک را به سود خود به ثبت رساندند.

پسران دانش آموز ایران امروز در انتظار پایان دیگر دیدار نیمه نهایی میان تیم‌های چین تایپه و برزیل هستند تا حریف بعدی خود را در بازی فینال در روز جمعه ۲۱ آذر ماه بشناسند.

گفتنی است، در دیدار‌های نیمه‌نهایی و فینال مطابق قانون مسابقات دانش آموزی، برنده به صورت سه از پنج دست مشخص می‌شود.

برچسب ها: تیم والیبال ایران ، والیبال قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
والیبال دانش آموزان جهان؛ صعود پسران ایران به جمع چهار تیم/ دختران باختند
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
پیروزی شاگردان عطایی مقابل شهرداری ارومیه؛ مهرگان در تهران باخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند
قلی زاده: بعد از دو مصدومیت طولانی اکنون شرایط خوبی دارم
غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی
آخرین اخبار
 والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به فینال رسیدند
غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی
۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
قلی زاده: بعد از دو مصدومیت طولانی اکنون شرایط خوبی دارم
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
خسروی وفا: آقایی افتخار ایران است
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت عضویت ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)
زارع: به دنبال سه امتیاز بودیم و بازی بسته انجام ندادیم
سرمربیان تیم‌های ملی ساندا و تالو معرفی شدند
آقایی: عضویت در کمیسیون ورزشکاران IOC یک افتخار ملی است
علی نژاد: ایران بازیگر ورزش دنیا شد
ساپینتو: نتیجه تساوی با ملوان عالی نبود/ فقط عدالت می‌خواهم
نویدکیا: ۳ امتیاز خیلی مهم را مقابل آلومینیوم کسب کردیم
شروع جباری در مس با تساوی/ فولاد یحیی خیال بردن ندارد
توقف استقلال مقابل ملوان/ آبی پوشان از صدر جدول دور شدند + فیلم
پایان کار تیم ملی هندبال زنان در قهرمانی جهان
پیروزی شاگردان عطایی مقابل شهرداری ارومیه؛ مهرگان در تهران باخت
فجر سپاسی ۱ - ۲ چادرملو/ شاگردان اخباری به رده چهارم صعود کردند + فیلم
آلومینیوم اراک ۰ - ۱ سپاهان/ زردپوشان به صدر جدول بازگشتند + فیلم
تعویق بازی استقلال - فولاد هرمزگان در جام حذفی