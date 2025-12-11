باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از رقابتهای قهرمانی والیبال دانشآموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه، دانشآموزان پسر کشورمان در مرحله نیمهنهایی برابر هند به میدان رفتند و توانستند علیرغم شکست ۲۵بر ۲۰ در دست اول، در سه دست بعدی پیروز شده و با نتیجه مجموع سه بر یک این حریف آسیایی خود را قدرتمندانه از پیش روی بردارند.
شاگردان آرش صادقیانی در این بازی در دست دوم با اختلاف امتیاز ۲۵ بر ۱۵ و در دست سوم با فاصله امتیازی ۲۵ بر ۱۳ بازی را پیش برده و در نهایت در دست چهارم با امتیاز ۲۵ بر ۲۳ کار را تمام کرده و پیروزی سه بر یک را به سود خود به ثبت رساندند.
پسران دانش آموز ایران امروز در انتظار پایان دیگر دیدار نیمه نهایی میان تیمهای چین تایپه و برزیل هستند تا حریف بعدی خود را در بازی فینال در روز جمعه ۲۱ آذر ماه بشناسند.
گفتنی است، در دیدارهای نیمهنهایی و فینال مطابق قانون مسابقات دانش آموزی، برنده به صورت سه از پنج دست مشخص میشود.