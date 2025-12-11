باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - علی چینی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد آبیپوشان مقابل ملوان اظهار داشت: استقلال فصل را با مقداری کم و کاستی آغاز کرد، چرا که برخی از بازیکنان دیر به تیم اضافه شدند، اما به مرور زمان شرایط تیم بهتر شد و شاهد بردهای متوالی بودیم.
وی افزود: وقفهای که به دلیل بازیهای فیفادی ایجاد شد، میتواند روند تیمهایی را که در مسیر برد قرار دارند دچار اختلال کند، زیرا از فضای مسابقه دور میشوند. در مقابل این وقفه برای تیمهایی که عملکرد مطلوبی نداشتند، فرصتی برای بازسازی و آمادهسازی مجدد به شمار میرود و میتواند تأثیر مثبتی داشته باشد.
پیشکسوت استقلال بیان کرد: یکی از دلایل افت اخیر استقلال میتواند همین وقفه باشد. علاوه بر آن، استقلال دربی را پشت سر گذاشت و پس از آن هم مقابل ملوان مسابقه سنگینی را تجربه کرد. در این دیدار، تیم در نیمه نخست نمایش قابل قبولی داشت، اما در نیمه دوم افت کرد که این موضوع به مسائل فنی و شرایط تیم بازمیگردد.
چینی درباره عملکرد یاسر آسانی تصریح کرد: حرکات آسانی کاملاً توسط حریفان تحلیل شده و تیمهای لیگ برتر با آنالیز دقیق، این بازیکن را از جریان بازی خارج کردهاند. تعویضهایی هم که انجام شد، از نظر من چندان کارساز نبود، اما طبیعتاً کادر فنی براساس شرایط تیم تصمیمگیری میکند.
او تأکید کرد: به نظر من بهتر است از آسانی در مرکز زمین و پشت مهاجم استفاده شود و در سمت راست نیز رامین رضاییان همراه با صالح حانی بهکار گرفته شوند. این ترکیب پیشتر هم امتحان خود را پس داده و میتواند در ضربات ایستگاهی و جریان بازی به استقلال کمک کند.