باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در نشست با حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه منابع مالی محدود و تعداد طرحهای نیمه تمام زیاد است، گفت: اتمام طرحهای نیمه تمام از طریق جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی امکان پذیر است که از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی استفاده شده است.
او افزود: از وزارت امور خارجه خواسته شد تا سرمایه گذار خارجی دارای اهلیت را برای اتمام طرحهای نیمه تمام یا آغاز طرحهای اجرایی کلان به مازندران معرفی کند.
یونسی وجود شبکه ریلی در بنادر مازندران را از جمله قابلیتهای استان دانست و ادامه داد: اتصال این شبکه ریلی به بنادر نوشهر و فریدون کنار میتواند علاوه بر توسعه منطقهای سبب اشتغال پایدار شود.
استاندار مازندران ایجاد گذرگاه ساحلی در کرانه دریای خزر برای توسعه صنعت گردشگری، اتمام طرح نخستین آزاد راه استان را از جمله طرحهای دارای اولویت استان اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از آزادراه ساری قائم شهر ترافیک در منطقه حدود ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
مهدی یونسی رستمی بر توسعه زیرساختها در غرب استان به عنوان مقصد مهم گردشگری تاکید کرد و افزود: توسعه زیر ساختها در محورکندوان، توسعه جاده الموت قزوین از جمله طرحهایی است که در صورت حضور موثر سرمایه گذاران داخلی و خارجی میتواند سبب توسعه بیش از پیش مازندران شود.
او توسعه زیرساختهای تفریحی را نیز نیاز دیگر استان برشمرد و گفت: با توجه به کمبود امکانات گردشگری در شرق مازندران و با هدف توسعه متوازن این بخش آماده جذب سرمایه گذار برای ساخت مجتمع فرهنگی توریستی در مرکز و شرق استان هستیم.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران