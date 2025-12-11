شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسدود شدن جاده روستای قلی در شهرستان جاجرم و نداشتن دبیرستان در این جاده ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهر سنخواست با روستای قلی ۲۵ کیلومتر با روستای قلی فاصله دارد که در روستای قلی برای چند سالی دبیرستان داشت، اما به خاطر اینکه تعداد دانش آموزان شهر سنخواست کم بودن دبیرستان روستا تعطیل شده و دانش آموزان برای تحصیل مجبور هستند برای رفتن به شهر بروند. حالا دیگر جاده‌ای هم وجود ندارد که بتوانند با خودرو رفت و آمد کنند؛ یا اینکه باید مسیر بیشتری از جاده خاکی را طی کنند. این در حالی است که برخی از دانش آموز ان دختر برای تحصیل با مشکلاتی روبرو شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما در روستای قلی در شهرستان جاجرم شهرسنخواست خراسان شمالی ساکن هستیم. این روستا که حدوداً ۲۵۰۰ خانوار دارد؛ با وجود اینکه تعداد دانش آموزان روستای قلی از شهر سنخواست بیشتر است؛ اما دبیرستان ندارد و یک جاده نصفه و نیمه دارد که مسدود شده و دیگر جاده ندارد دانش آموزان حدوداً باید یک تا دو کیلومتر پیاده روی کنند تا به جاده اصلی برساند با ماشین بروند شهربه خاطر احداث جاده بجنورد به جاجرم جاده روستایی قلی مسدود شده یکی دو کیلومترمانده تا به جاده اصلی متصل شود تنها آثاری که در خراسان شمالی ثبت جهانی شده در روستای قلی قرار دارد یعنی روستایی قلی جز روستا‌های گردشگر محسوب می‌شود.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.