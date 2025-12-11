مرتضی شعبانی کارگردان مستند «نبض در خط مقدم» از جزئیات ساخت و تصویربرداری این مستند سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مستند «نبض در خط مقدم» به کارگردانی مرتضی شعبانی و تهیهکنندگی حبیبالله والی نژاد در نخستین نمایش رسمی خود در هفدهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت حضور دارد. این اثر در بخشهای کوتاه ملی و جایزه شهید آوینی به نمایش درمیآید.
مرتضی شعبانی درباره موضوع این مستند گفت: « مستند نبض در خط مقدم درباره جنگ سال گذشته رژیم اسرائیل علیه لبنان است و محور اصلی آن جوانان داوطلبی هستند که با وجود تهدید مداوم پهپادها و هواپیماهای شناسایی اسرائیل، برای نجات مردم از زیر آوار به دل خطر میروند.»
به گفته کارگردان، مرکز مستند حقیقت ابتدا سرمایهگذار پروژه بوده و پس از آن روایت فتح نیز بهعنوان تهیهکننده و سرمایهگذار اصلی وارد تولید شده است.
شعبانی درباره زمان ساخت این اثر توضیح داد: «۱۵ مهر سال گذشته برای تصویربرداری به لبنان سفر کردم؛ تنها دو سه روز از شهادت سید حسن گذشته بود و شرایط آن زمان بسیار دشوار بود. سفر تقریباً یک ماه طول کشید و مراحل تدوین، صداگذاری و فنی در ایران انجام شد. حدود شش ماه است که فیلم آماده شده و سینماحقیقت اولین محل رونمایی آن است.»
او درباره ادامه مسیر اکران این مستند بیان کرد: «پخش تلویزیونی طبیعتاً در اختیار رسانه ملی است و پس از جشنواره، تهیهکننده درباره شیوه توزیع مستند تصمیم میگیرد. معتقدم ۴۰ درصد کار تولید و ۶۰ درصدش توزیع است؛ اگر فیلم توزیع نشود، به هدفش نمیرسد.»
چالشها و شیوه فیلمبرداری مستند نبض در خط مقدم
شعبانی با اشاره به سختیهای کار در شرایط جنگی لبنان گفت: «بزرگترین مشکل در هر جنگی، خود جنگ است. ما تجهیزات را از ایران بردیم اما ۷۰ تا ۸۰ درصد فیلم با موبایل تصویربرداری شد. در شرایط بحران، استفاده از دوربینهای حرفهای دشوار است و موبایل بهعنوان ابزاری ساده و قابلقبول میان مردم، امکان ثبت لحظات را آسانتر میکرد.»
وی درباره مناطق تصویربرداری شده گفت: تصویربرداری در مناطق مختلف لبنان انجام شده است؛ از جمله بیروت، منطقه بقاع، محل شکلگیری مقاومت و شهر تبنین که همواره در معرض حملات اسرائیل قرار داشته است. در جنگ، همهچیز شبیه هم میشود؛ مثل جنگ ۱۲ روزه و دیگر تهرانپارس و شهرری و تجریش ندارد؛ همهجا صحنه جنگ است.