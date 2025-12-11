بابایی گفت: ۱۴۸ میلیون مترمکعب مصرف آب یزد و ۹ شهری است که به جریان آب انتقالی متصل هستند و هر چند وقت با کمبود آب مواجه می‌شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- محمدرضا بابایی استاندار یزد در شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: مدیریت‌های سیاسی در استان را طی چند ماه تغییر دادیم و افراد همسو با این دولت را انتخاب کردیم، اما ۵۰ درصد مدیران تخصصی قبلی را حفظ کردیم چرا که افراد متخصص و باتجربه و مسلطی هستند و کمک‌های زیادی به دولت می‌کنند.

وی افزود: البته تمایل فراوانی برای همکاری با دولت وجود دارد، اما ظرفیت اجازه این مساله را نمی‌دهد و نتوانستیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

استاندار یزد با اشاره به ایجاد اشتغال مازاد در یزد تصریح کرد: ۴۴ درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی یزد غیربومی هستند و ۱۵۰ هزار تبعه بیگانه هم به فعالیت می‌پردازند. ما برای بیکاران سایر استان‌ها هم شغل ایجاد کردیم، اما با آسیب‌های اجتماعی و زیست محیطی و آلایندگی فراوانی مواجه شده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه استان یزد در رده آخر بارندگی دراز مدت قرار دارد، ادامه داد: در این راستا به سوی خدمات و گردشگری و صنایع پاک و کم آبخواه رفته‌ایم، اما این به زمان نیاز دارد. استان یزد با کمبود آب مواجه است و نباید به سمت صنایع آب بر می‌رفت.

بابایی اظهار داشت: استان یزد ۲۰ سال است که با خشکسالی و افت سفره‌های زیرزمینی مواجه بوده و در آینده با بحران بزرگی مواجه خواهیم شد. ۱۴۸ میلیون مترمکعب مصرف آب یزد و ۹ شهری است که به جریان آب انتقالی متصل هستند و هر چند وقت با کمبود آب مواجه می‌شویم.

وی تصریح کرد: دو خط انتقال آب به یزد وجود دارد که یک خط ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب شرب را پیش بینی کرده و خط دوم یعنی انتقال از دریا هم ۱۰۰ میلیون مترمعکب است. جلسه‌ای چند روز پیش با حضور استانداران چهار استان برگزار شد و تقریبا خط دوم نهایی شد و محیط زیست هم پاسخ مثبت داد و به جای تونل هم مسیر جایگزینی قرار است ایجاد شود که منتظر پاسخ هستیم.

استاندار با بیان اینکه یزد چهارراه مواصلاتی کشور و بسیار پرتردد است، گفت: ترافیک شدیدی بر این محور حاکم است و باید آزادراه به سرعت اجرایی شود. وزیر راه و شهرسازی به دولت اعلام کرده که این طرح مصوب شود و امیدواریم در هیئت دولت به تصویب برسد.

وی درباره وضعیت نیروگاه خورشیدی در استان بیان داشت: در حالی که در سراسر کشور سه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی راه اندازی شده است، در استان یزد ۳۰۰ مگاوات به بهره برداری رسیده که ۱۰ درصد از نیروگاه خورشیدی کشور را شامل شده و قرار است تا آخر بهمن هم ۵۰۰ مگاوات دیگر به بهره برداری برسد.

