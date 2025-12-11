مفسر قرآن کریم با بیان اینکه فهم و عمل به قرآن نیازمند فرآیندی مرحله‌به‌مرحله است، بر ضرورت دسترس‌پذیری محتوای قرآنی برای همه اقشار جامعه و تبدیل آموزه‌های قرآن به رفتار روزمره تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در همایش ملی پرچمداران تفسیر قرآن کریم که پیش از ظهر پنجشنبه در مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار شد، با تشریح اهمیت فهم، تدبر و عمل به قرآن، کاربردی‌سازی معارف قرآنی در زندگی روزمره را ضرورتی جدی برای جامعه امروز دانست.

او با تشبیه فرآیند یادگیری قرآن به مراحل ساخت یک خودرو گفت : همان‌گونه که تولید یک ماشین از استخراج فلز تا مونتاژ نهایی طی مراحل مشخص انجام می‌شود، فهم قرآن نیز نیازمند کشف، تدبر و عمل مستمر است تا آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی نمایان شود.

این استاد حوزه با تأکید بر اینکه احکام دینی نباید صرفاً در حد مطالعه باقی بماند، گفت: عمل به نماز و سایر احکام، مطالبه صریح قرآن است و بدون عمل، تفسیر علمی یا مطالعات گسترده نمی‌تواند نقش مؤثری در تربیت دینی جامعه داشته باشد.

قرائتی با اشاره به ضرورت دسترسی عمومی به معارف قرآن، افزود: محتوای قرآنی نباید محدود به گروه‌های خاص باشد و با برنامه‌ریزی آموزشی و تخصیص بودجه‌های مناسب می‌توان فرهنگ قرآنی را در سطح جامعه گسترش داد.

وی همچنین با انتقاد از پراکندگی ترجمه‌ها و تفسیر‌های موجود، خواستار تدوین مجموعه‌های منسجم و کاربردی شد تا فهم قرآن برای عموم مردم آسان‌تر و قابل استفاده در زندگی باشد.

این مفسر قرآن با تأکید بر نقش مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی در ترویج معارف قرآنی تصریح کرد: ترجمه و تفسیر باید به گونه‌ای ارائه شود که مردم بتوانند مفاهیم آیات را در زندگی خود به کار گیرند و این معارف در انحصار اقشار خاص باقی نماند.

قرائتی در پایان، هدف اصلی تفسیر تبلیغی و کاربردی قرآن را «زنده کردن قرآن در زندگی مردم» دانست و گفت: اگر ارتباط عملی جامعه با آموزه‌های قرآن تقویت شود، این کتاب الهی می‌تواند نقشی اساسی در اصلاح رفتار فردی، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای اخلاق اجتماعی ایفا کند.

 

