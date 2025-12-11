از مادران تا مهندسان، قدرت زنان ایرانی در وزارت دفاع + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0633\u0631\u062a\u06cc\u067e \u062e\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0632\u06cc\u0632 \u0646\u0635\u06cc\u0631\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0648 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0627\u0632 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u060c \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc\u060c \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0686\u06cc\u062f\u0647 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062f\u0641\u0627\u0639 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n