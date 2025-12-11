باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
از مادران تا مهندسان، قدرت زنان ایرانی در وزارت دفاع + فیلم

وزیر دفاع گفت: بانوان ایرانی سامانه‌های پیچیده دفاعی می‌سازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح از مشارکت بانوان ایرانی در پژوهش، طراحی، تولید و ارتقای سامانه‌های پیچیده وزارت دفاع خبر داد.

 

