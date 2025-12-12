رئیس اتحادیه قنادان گفت:با توجه به برنامه ریزی واحدهای تولیدی، کمبودی در عرضه شیرینی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی بهره مند رئیس اتحادیه  قنادان، شیرینی فروشان و کافه قنادی گفت: قیمت انواع شیرینی بر مبنای عرضه و تقاضا و مواد اولیه مصرفی واحدهاست و بازرسان هر منطقه نظارت کافی بر قیمت شیرینی دارند.

وی با بیان اینکه شیرینی تابع نرخ مصوب و دستوری نیست، افزود: سوء استفاده و تخلف واحدهای شیرینی را نمی توان رد کرد، اما در مناسبت و اعیاد مختلف بازرسی ها افزایش می یابد و به واحدهای صنفی توصیه کردیم که به رغم افزایش قیمت مواد اولیه، بدلیل شرایط اقتصادی خانوار افزایش قیمت اعمال نکنند.

بهره مند با بیان اینکه قیمت شیرینی در شب یلدا تغییری ندارد، افزود: با توجه به برنامه ریزی واحدهای تولیدی براساس تقاضا، کمبودی در عرضه نداریم.

رئیس اتحادیه قنادان گفت: با توجه به آنکه قیمت مواد اولیه بر مبنای متریال و کیفیت متفاوت است، از این رو نمی توان حداقل و حداکثری برای قیمت اعلام کرد،در کنار قیمت به کیفیت باید واحدها اهمیت دهند.

برچسب ها: قیمت شیرینی ، بازار شیرینی
خبرهای مرتبط
قیمت مصوب زولبیا و بامیه اعلام شد
ثبات قیمت شیرینی در روز پدر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق کشور/ ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه
فرصت یک ماهه برای مالکان چند خودرو جهت تعیین دریافت سهمیه سوخت
التهابات بازار کالا‌های اساسی تا کی ادامه دارد
افزایش ۱۵ درصدی قیمت مرغ تا پایان آذر
گشایش مسیرهای جدید حمل‌ونقل بین ایران و قزاقستان/«کریدور سبز» در راه است
آخرین اخبار
گشایش مسیرهای جدید حمل‌ونقل بین ایران و قزاقستان/«کریدور سبز» در راه است
فرصت یک ماهه برای مالکان چند خودرو جهت تعیین دریافت سهمیه سوخت
افزایش ۱۵ درصدی قیمت مرغ تا پایان آذر
التهابات بازار کالا‌های اساسی تا کی ادامه دارد
تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق کشور/ ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه
بسته همکاری‌های مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و ارتش تدوین می‌شود
تشدید بارش‌ها در نواحی شمال کشور تا فردا ۲۱ آذر ماه
تدوین بسته همکاری‌های مشترک میان سازمان هواپیمایی و ارتش
نرخ بهره بین بانکی در یازدهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
افزایش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴
تعمیرات اساسی و بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و فوق توزیع برق در کشور
گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی ایران و قزاقستان
تکمیل زیرساخت‌های کریدور شمال-حنوب در اولویت همکاری‌های مشترک قرار گیرد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
بارش رگباری در تهران طی ساعات آینده
نگاهی به هتل‌های محبوب تفلیس برای گردشگران ایرانی
صنایع انرژی‌بر به تکالیف قانونی خود در احداث نیروگاه عمل کنند