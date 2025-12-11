باشگاه خبرنگاران جوان - در خاتمه رقابت دسته وزنی ۶۱ کیلوگرم نوجوانان عطیه سادات حسینی موفق شد در رقابت با وزنه برداران اندونزی، ازبکستان و قزاقستان با اقتدار و پرس وزنه ارزشمند ۹۱ کیلوگرمی صاحب گردن آویز طلایی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان شود.

حسینی در حرکت سوم نیز وزنه ۹۳ کیلوگرمی را با قدرت پرس کرد، اما حرکت او از نگاه تیم داوری خطا بود و با یه چراغ قرمز همراه شد. اما این تاثیری بر عملکرد نهایی دختر شایسته کاروان پاراوزنه برداری کشورمان نداشت.

ایمانی نایب قهرمان شد

دومین نماینده شایسته تیم دختران پاراوزنه برداری کشورمان فاطمه ایمانی بود. ایمانی در دسته وزنی ۶۷ کیلوگرم بود که او نیز با ثبت سه حرکت صحیح و پرس وزنه ارزشمند ۷۰ کیلوگرمی در حرکت پایانی خود روی سکوی نایب قهرمانی قرار گرفته و با مدال نقره یک نشان ارزشمند دیگر به سبد مدالی کاروان کشورمان اضافه کند.