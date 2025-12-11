باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد_ رضایی اظهار کرد: در شهرستان مارگون، برنامههای متنوعی به مناسبت این ایام در مصلی شهر، روستاها و مساجد، در قالب جشن حضرت زهرا یا "جشن مادر امت برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا این روز به نام روز مادر نامگذاری شده است، گفت: حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) نمونه بارز عفت، حیا و آزادگی بودند و به همین دلیل این روز را به نام مادر نامگذاری کردهاند. سفارش آن حضرت به همه مادران امت ما این است که عفت، حیا و حجاب را در زندگی خود رعایت کنند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان مارگون در ادامه مهمترین پیام زندگی حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) برای جامعه امروز، بهویژه بانوان را اینگونه تشریح کرد: مهمترین ویژگیهایی که حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) در زندگی داشتند، نخست حیا و حجاب بود که این الگو باید توسط زنان امت ما مورد توجه و الگوبرداری قرار گیرد. همچنین شوهرداری نمونه و بارز ایشان، درسی بزرگ برای زنان جامعه ماست تا آن را الگوی زندگی خود قرار دهند.»
رضایی در پایان بر گستردگی برنامههای این ایام تأکید کرد و از عموم مردم برای حضور در این جشنهای معنوی دعوت به عمل آورد.