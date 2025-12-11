نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی فرمانداری قم در راستای تقویت تامین انرژی و کاهش ناترازی‌های انرژی در استان به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار قم با بیان این‌که بهره‌برداری یک‌ماهه از نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی در محل ساختمان فرمانداری قم نشان‌دهنده عزم دولت چهاردهم و استاندار قم است، گفت: تاکیدات رهبر انقلاب درباره صرفه‌جویی انرژی در این پروژه به عمل رسید.

امیرعباس بقایی افزود: این نیروگاه خورشیدی پنج برابر مصرف فرمانداری برق تولید می‌کند و منبع درآمد پایدار خواهد بود.

وی با اشاره به پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت برنامه‌ریزی استانداری قم برای افتتاح این پروژه، به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزود: این پروژه می‌تواند فرمانداری قم را در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به مردم یاری کند.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: فرمانداری قم ، نیروگاه خورشیدی
خبرهای مرتبط
نیروگاه خورشیدی در حاشیه آزاد راه قم تهران احداث می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قم شادمان طلوع یاس نبوی / جایگاه حضرت زهرا(س) در نقش دختر، همسر و مادر
تجهیز پاکبانان قمی به لباس‌های روشن و چراغ‌های LED چشمک‌زن
درخشش پینگ‌پنگ باز قمی در رقابت‌های بین المللی عربستان
تولد ۵۰ کودک سالم از مادران اچ آی وی مثبت در قم
طرح «نوجوان اشراق» و «رهبران جوان رسانه» آغاز شد
دستگیری شکارچی متخلف در تالاب مره
تأکید حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی بر ضرورت کاربردی‌سازی آموزه‌های قرآن در زندگی مردم
همایش بزرگداشت آیت الله یزدی در قم برگزار شد
امشب، بارش باران استان قم را فرا می‌گیرد
بوکسور قمی بر سکوی قهرمانی کشور ایستاد
آخرین اخبار
دشمن به دنبال شکاف میان مردم و روحانیت است
نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی فرمانداری قم به بهره‌برداری رسید
بوکسور قمی بر سکوی قهرمانی کشور ایستاد
امشب، بارش باران استان قم را فرا می‌گیرد
همایش بزرگداشت آیت الله یزدی در قم برگزار شد
تأکید حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی بر ضرورت کاربردی‌سازی آموزه‌های قرآن در زندگی مردم
دستگیری شکارچی متخلف در تالاب مره
طرح «نوجوان اشراق» و «رهبران جوان رسانه» آغاز شد
تجهیز پاکبانان قمی به لباس‌های روشن و چراغ‌های LED چشمک‌زن
درخشش پینگ‌پنگ باز قمی در رقابت‌های بین المللی عربستان
تولد ۵۰ کودک سالم از مادران اچ آی وی مثبت در قم
قم شادمان طلوع یاس نبوی / جایگاه حضرت زهرا(س) در نقش دختر، همسر و مادر
راهکارهای تقویت ارتباطات مردمی با حضور معاون رییس جمهور در قم بررسی شد
روایت نوآورانه احکام دختران در دهمین نشست اشراق
مجتمع ورزشی شهدای اقتدارملی در قم افتتاح شد
نوآوری در تبلیغ دین یک ضرورت است