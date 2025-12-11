باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار قم با بیان اینکه بهرهبرداری یکماهه از نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی در محل ساختمان فرمانداری قم نشاندهنده عزم دولت چهاردهم و استاندار قم است، گفت: تاکیدات رهبر انقلاب درباره صرفهجویی انرژی در این پروژه به عمل رسید.
امیرعباس بقایی افزود: این نیروگاه خورشیدی پنج برابر مصرف فرمانداری برق تولید میکند و منبع درآمد پایدار خواهد بود.
وی با اشاره به پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت برنامهریزی استانداری قم برای افتتاح این پروژه، به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی، افزود: این پروژه میتواند فرمانداری قم را در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم یاری کند.
منبع:استانداری قم