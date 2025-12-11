تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران با برتری برابر ژاپن در دیدار نهایی بازی‌های پاراآسیایی جوانان، به عنوان قهرمانی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، امروز (پنجشنبه ۲۰ آذر) میان ایران و ژاپن برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۱۵ بر ۹ پیروز شدند و عنوان قهرمانی این دوره بازی‌ها را از آن‌خود کردند.

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران امروز با شکست امارات راهی مرحله نیمه نهایی شد سپس با غلبه بر فیلیپین فینالیست شد. این تیم روز گذشته هم در گروه A مرحله گروهی برابر بنگلادش و عراق پیروز شد، اما در رقابت با ژاپن شکست خورد و اینگونه به مرحله یک چهارم صعود کرد.

محمد طا‌ها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران را تشکیل می‌دهند. غلامرضا نامی هدایت این تیم را بر عهده دارد.

دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره در بخش دختران بازی‌های پاراآسیایی جوانان میان ایران و تایلند برگزار شد.

در این دیدار، ملی پوشان بسکتبال با ویلچر دختران ایران با نتیجه ۱۳ به ۷ شکست خوردند و به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.

دیدار فینال برابر تایلند هفتمین دیدار دختران بسکتبال با ویلچر دختران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان بود. آنها امروز و پیش از دیدار فینال، طی دو دیدار موفق به شکست بنگلادش شدند و برابر تایلند هم شکست خوردند، ضمن اینکه روز گذشته هم تیم ملی ایران بنگلادش را شکست داده بود و در رقابت با تایلند هم صاحب یک برد و یک باخت شده بود.

بدین ترتیب تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران با مجموع ۵ برد و ۲ باخت و کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان پایان داد.

زهرا نصری، رقیه صالحی، فاطمه مولایی و رقیه امیری ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران را تشکیل می‌دهند، آذر همایونپور هدایت این تیم را بر عهده دارد.

