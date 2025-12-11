مسابقات مچ اندازی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی سال ۲۰۲۵ دبی با کسب ۳۲ مدال برای نمایندگان ایران به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پارامچ اندازی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی امروز (پنجشنبه) در حالی برگزار شد که ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته با حریفان خود به رقابت پرداختند.

ورزشکاران ابتدا در بخش دست چپ و سپس در دست راست مقابل حریفان خود قرار گرفتند.

در پایان این رقابت‌ها که به صورت فشرده و در یک روز با حضور ورزشکارانی از کشور‌های ایران، ازبکستان، قزاقستان، امارات، افغانستان، قرقیزستان، مغولستان، سوریه، تایلند و تاجیکستان پیگیری شد، تیم‌های ملی پارامچ اندازی آقایان و بانوان ایران موفق به کسب ۳۲ مدال از جمله ۸ طلا، ۱۲ نقره و ۱۲ برنز شدند.

ماهرخ السادات احمدپناه، حمیرا شاهیان یار و مریم عبدالوند به عنوان مربی و رقیه اله کرمی به عنوان سرپرست تیم دختران و حسن قربان، میثم گلی، مهدی عبدالوند به عنوان مربی و امیر ماندگارفرد به عنوان سرپرست تیم پسران را همراهی می‌کردند.

