وزیر امور خارجه با همتای قزاقستانی خود دیدار و درباره مهمترین مسائل مورد علاقه گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان سفر رسمی «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهور ایران به جمهوری قزاقستان، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان با «یرمک کوشربایف» وزیر امور خارجه قزاقستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 رئیس‌جمهور به دعوت رسمی همتای قزاقستانی و به منظور سفر دوجانبه رسمی عصر روز گذشته با استقبال معاون نخست وزیر و معاون وزیر امور خارجه این کشور وارد آستانه شد. رئیس‌جمهور را در این سفر وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی و هیات‌های سیاسی و اقتصادی همراهی می‌کنند.

