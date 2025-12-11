با افتتاح همزمان ۱۲ نیروگاه خورشیدی درهفت شهرستان استان یزد، ۵۲.۷ مگاوات به ظرفیت انرژی پاک استان افزوده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- در حاشیه نشست شورای اداری استان یزد و در آیینی با حضور وزیر کشور، استاندار یزد و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ۱۲ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۵۲.۷ مگاوات به صورت همزمان و از طریق ویدئوکنفرانس در نقاط مختلف استان یزد افتتاح و وارد مدار تولید شدند.
این گام در راستای توسعه پایدار استان، با بهرهبرداری از مجموعهای از نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک و بزرگ در شهرستانهای یزد، اردکان، خاتم، ابرکوه، میبد، مهریز و بهاباد برداشته شد.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، محور کلیدی برنامه یزد پایدار
یکی از محورهای مهم و استراتژیک که ذیل برنامه «یزد پایدار» با جدیت دنبال میشود، توسعه زیرساختهای انرژی پاک و تجدیدپذیر است. استان یزد با برخورداری از ظرفیت بالای تابش خورشید، بستری ایدهآل برای سرمایهگذاری در این حوزه محسوب میشود.
افتتاح همزمان این ۱۲ پروژه، نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان برای تحقق اهداف این برنامه، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و حرکت به سوی اقتصاد سبز است.
این پروژهها که طیف وسیعی از نیروگاههای مقیاس کوچک تا بزرگ را در بر میگیرند، در نقاط مختلفی از استان از جمله شهرکهای صنعتی و سایر مناطق مستعد مستقر شدهاند.
معادن استان را به یزدیها بسپارید
محمدصالح جوکار در شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: وزارت کشور وظیفه حفظ سرمایههای اجتماعی را دارد و این منوط به بهبود معیشت و ایجاد ثبات در قیمت هاست که در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: روزانه هزاران میلیارد تومان از معادن استان به خارج از استان میرود و هیچ عایدی برای خود استان ندارد. اگر بخواهیم فقر را در یزد ریشه کن کنیم باید معادن را به یزدیها بسپاریم تا عواید معادن در اختیار مردم این استان باشد.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: اصلاح شاخصهای محرومیت زدایی از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که شاخصها برای ۲۰ سال پیش بوده و باید تغییر کند.
وی درباره اصلاح حوزههای انتخابیه خاطرنشان ساخت: مجلس اصلاح موردنظر را انجام داد، اما ۹ ماه است در انتظار پاسخ دولت هستیم.
اوضاع آلایندگی اردکان بسیار وخیم است
نماینده اردکان در مجلس: اوضاع آلایندگی اردکان بسیار وخیم است و خواهشمندیم این موضوع بار دیگر در هیئت وزیران مطرح شود.
مصطفی پوردهقان در شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: رژیم کودک کشی که هیچ خط قرمز اخلاقی و انسانی ندارد، اتفاقات تلخی را برای مردم عزیز و سرافراز ایران به وجود آورد.
وی افزود: تحلیلها درباره چند دستگی مردم ایران به واسطه رهبری عزیز و مقاومت مردم نقش بر آب شد و مردم منتظر واکنش دولت در قبال این مواضع هستند.
نماینده اردکان ادامه داد: شرایط اقتصادی مطلوبی بر مردم حاکم نیست و باید به دنبال ایده جدید باشیم. باید یارانه به دهکهای بالا برداشته شده و به دهکهای پایین اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: از وزیر کشور انتظار داشتیم به سایر شهرستانهای استان هم برود، اما برنامههای وزیر و معاونان کاملا به مرکز استان اختصاص داشت.
پوردهقان اظهار داشت: شغل مردم اردکان تامین است و حتی شغل مردم ۲۲۰ شهر مختلف ایران را تامین کرده و به این مساله افتخار میکنیم، اما نباید استان یزد که رتبه درآمدی آن یک تا هشتم است، در زمینه اختصاص درآمد در رتبه بیست و ششم باشد.
وی ادامه داد: اوضاع آلایندگی اردکان بسیار وخیم است و خواهشمندیم این موضوع در هیئت وزیران بار دیگر مطرح شود. مردم شهرهای یزد، اردکان، میبد، اشکذر و مهریز در فاصله ۷۰ کیلومتری که هزاران واحد صنعتی در آن مستقر است، ناراحت و گلهمند هستند.
نماینده اردکان در مجلس خاطرنشان ساخت: اینکه ۶ شهرستان فقط یک نماینده داشته باشد به هیچ وجه درست نیست و باید اصلاح شود.
پوردهقان گفت: دو فرمانداری استان یعنی اردکان و میبد مجوز فرمانداری ویژه دارند، اما ویژه فقط بر تابلو نقش بسته و هیچ اختیار خاصی ندارند. دولت باید لایحهای بدهد تا اختیارات فرمانداران ویژه بیشتر باشد.
وی نسبت به بازگشت اتباع غیرمجاز به کشور هشدار داد و افزود: از وزارت کشور میخواهیم این مساله با کاملا پیگیری کند تا شاهد بازگشت اتباع غیرمجاز به کشور و استان نباشیم.
ساختار کشور به اصلاح نیاز دارد
محمدرضا صباغیان در شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: رئیس جمهور گفتند که قرار است کارها به استانداران واگذار شود، اما این مساله مشکلی از استانها و کشور را حل نمیکند، زیرا استاندار یک فرد است و دغدغههای مردم نمیتواند به استانداران برسد.
وی با تأکید بر اینکه ساختار کشور باید اصلاح شود، افزود: رئیس جمهوران در یک ایستگاه ایستاده و مسائل با رفت و آمد آنان تغییر نمیکند، بلکه باید اصلاح سیاسی و اجرایی صورت گیرد.
صباغیان ادامه داد: شرکتهای خصولتی، محل حقوق نجومی، حیات خلوت، سفارش و زیان ده هستند و باید واگذار شوند تا مشکلات حل شود.
وی با اشاره به بروز حادثه در برخی جادههای حوزه انتخابیه خود خاطرنشان ساخت: تصادفهای مرگبار فراوانی در شهرهای حوزه انتخابیه بنده رخ میدهد و مردم از ما پاسخ میخواهند.
نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه استان گفت: در زمینه توزیع حوزههای انتخابیه بی عدالتی فراوانی حاکم است و بنده نماینده شش شهرستان استان هستم در حالی که برخی شهرهای کوچک دارای یک نماینده هستند.
دغدغه قشر متدین در زمینه عفاف و حجاب را برطرف کنید
سید جلیل میرمحمدی در شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، درباره وضعیت عفاف و حجاب در کشور گفت: قانون جدید قابلیت این را دارد که دغدغههای قشرهای مومن و متدین را پاسخ دهد و از دولت میخواهیم این قانون را اجرا کند.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش معیشت را ناهماهنگی بین دولت تشکیل میدهد و ارگانها و سازمانها صحبتهای متفاوتی میکنند. ما باید پاسخگوی مردم باشیم چرا که وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست.
نماینده تفت و میبد در مجلس ادامه داد: فرمانداران به دلیل عدم وجود بودجه کافی نمیتوانند کار خاصی انجام دهند. دست استاندار هم باید باز باشد تا بتواند نیازها را برطرف کند.
میرمحمدی تصریح کرد: هر روز شاهد شهادت جمعی از نیروهای انتظامی در کشور هستیم و خجالت زده این نیروها هستیم. حجم کار نیروهای مسلح خصوصا انتظامی بسیار بالاست، اما امکانات و مزایای آنها بسیار کم است.
وی درباره وضعیت شهرستان تفت خاطرنشان ساخت: ۲۰ سال است که با خشکسالی مواجه بوده و بیشترین روستاهای استان در تفت قرار دارند. طرح آبرسانی در حال انجام است و امیدواریم وزارت کشور ما را در این راه یاری کند.
میرمحمدی درباره وضعیت شهرستان میبد گفت: سال ۱۳۹۱ مصوبه هیئت دولت برای تعیین مرز بین شهرستانهای میبد و اردکان بوده که همچنان روی زمین است و هزار و ۸۰۰ خانواده بلاتکلیف هستند. امیدواریم این مساله از سوی وزارت کشور محقق شود.
وی افزود: میبد در میان اردکان و اشکذر با آلایندگی شدید قرار دارد. ۴۶۰ مینی بوس با قدمت ۵۰ سال به صورت روزانه در میبد تردد میکنند. سوخت ناقص مینی بوس سرطان زاست و از وزارت کشور میخواهیم اعتباراتی را برای نوسازی ناوگان اختصاص یابد و همچنین مترو روی زمینی را راه اندازی کنیم تا بخش مهمی از تردد را کاهش دهیم.