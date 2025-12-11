باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- اسکندر مومنی وزیر کشور در شورای اداری استان گفت: استان یزد با برخورداری از ظرفیت بی‌نظیر تابش خورشید، می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.

شرایط استان یزد رو به پیشرفت است

وزیر کشور گفت: یزد از ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف برخوردار بوده و برای حل مشکلات استان تلاش خواهیم کرد.

مومنی گفت: استان یزد سهم زیادی در تاریخ ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی و عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دارد. با همت مردم سختکوش این دیار و سرمایه گذاران و همه کارآفرینان یزدی شرایط اقتصادی استان نقش مهمی در کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: استان یزد در ردیف استان‌های بزرگ صنعتی قرار دارد و دومین استان معدنی کشور است. فراگیری در مسیر‌های مواصلاتی، سرمایه‌های عظیم انسانی و جاذبه‌های متعدد تاریخی و طبیعی و فرهنگی و گردشگری، ثبت یزد به عنوان شهر جهانی و امنیت قابل قبول از ظرفیت‌های بالای استان است.

وزیر کشور ادامه داد: شرایط استان یزد رو به پیشرفت است، اما منکر مشکلات موجود نیستیم. گام‌های خوبی برداشته شده ولی کار‌های زمین مانده کم نیستند و چالش‌ها و مشکلات باید با تلاش و همدلی و همراهی همه قوا برطرف شود.

مومنی با عذرخواهی از مردم سایر شهرستان‌های استان تصریح کرد: ان شاء الله در سفر‌های بعدی با همکاران بنده در شهرستان‌های یزد حضور یابیم چرا که وظیفه داریم با مردم همه شهرستان‌ها دیدار کنیم و فرقی بین مرکز و سایر شهرستان‌های استان وجود ندارد.

وی با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم یزد اظهار داشت: چهار ماه پیش به همراه استانداران خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شدیم و ایشان نکات حکیمانه‌ای گفتند که یکی از آنها ارتباط با مردم در بخش‌ها و استان‌ها و شهرستان‌های مختلف است و این رویکرد دولت به شمار می‌آید.

وزیر کشور ادامه داد: آلودگی هوا و آب از مهمترین چالش‌های استان یزد است که رئیس جمهور شخصا برای حل مشکل آب جلسات مختلفی داشتند و روز شنبه جلسه‌ای برگزار شده و با همه توان به دنبال حل این مشکل هستیم.

وی درباره وضعیت اقتصادی استان یزد گفت: رهبری بیش از یک دهه است که موضوعات اقتصادی و تولید و کارآفرینی و اشتغال را در شعار‌های سال مطرح می‌کنند. ۳۲ مجوز بی نام در استان یزد صادر شده که پنج مجوز با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار شد.

مومنی افزود: سه هزار و ۷۱۵ طرح سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در یزد در حال اجراست که ۱۲۱ هزار شغل ایجاد خواهد کرد و امیدواریم به نتیجه نهایی برسد.

وی تأکید کرد: روا نیست کشور به سختی منابعی را بدست آورد، اما طرح‌ها نیمه کاره بمانند و بر این اساس باید منابع طرح‌ها مشخص شود و سپس عملیات اجرایی آنها آغاز شود. هیچ طرحی نباید چندین سال معطل بماند.

وزیر کشور افزود: استان یزد ۴۴۷ واحد تولیدی راکد داشت که ۱۱۳ واحد احیا شد و از میانگین کشور بالاتر است، ولی باید مسئولان همت کنند تا سایر واحد‌ها هم احیا شوند. با توجه به حضور نمایندگان استان در کمیسیون‌های مختلف مجلس انتظار می‌رود از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

وی خاطرنشان ساخت: هزار و ۹۸۶ واحد تولیدی زیر ظرفیت در این استان وجود دارد که ۱۷۹ واحد با اشتغال سه هزار و ۶۱۰ نفر طی یک دو سال اخیر احیای ظرفیت شدند. ۹ واحد در تملک بانک‌ها بود که سه واحد از تملک بازگشت و باید تلاش کنیم تا همه واحد‌ها بازگردند.

مومنی ادامه داد: ۲۰ طرح به دلیل مختلف متوقف شده بود که هفت واحد رفع توقیف شد و به چرخه تولید بازگشت. اقدامات خوب اقتصادی در استان یزد صورت گرفته و باید تلاش بیشتری انجام دهیم.

وزیر کشور درباره وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی استان گفت: استان یزد روز‌های آفتابی زیادی دارد و ظرفیت بی بدیلی است که می‌تواند قطب انرژی‌های غیرفسیلی در کشور باشد و بخشی از مشکلات آلودگی را برطرف کند.

وی تأکید کرد که یزد گوهری در دل کویر است و جز فرصت در استان یزد چیزی نمی‌بینیم.

مومنی استفاده از حمل و نقل ریلی در سطح زمین را معمول در برخی کشور‌های جهان عنوان کرد و بیان داشت: هر چه شهر و استان پیشرفت کند، حمل و نقل به موضوع پیچیده‌ای مبدل می‌شود و بر این اساس است که حمل و نقل از اولویت‌های مهم یزد به شمار می‌آید که ما مطالعات اولیه را انجام خواهیم داد.

وی محله محوری را از مسائل مهم برشمرد و تصریح کرد: استان یزد ظرفیت‌های خوبی دارد و تعداد سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و روحیه کمک به همنوع موجب شده تا بر محله محوری تمرکز داشته باشد. این مساله را در همه کشور دنبال می‌کنیم و سازوکار جدید به دنبال هماهنگی بیشتر است. محله محوری به ساماندهی نیاز دارد که دستورالعمل آن ابلاغ شده است.

وزیر کشور افزود: یکی از موضوعات مهم در جنگ ۱۲ روزه محله محوری بود و همه مردم پای کار آمدند. دشمن بر ناامنی داخلی حساب باز کرده بود که همگان در میدان حضور یافته و امنیت را حفظ کردند.

وی ادامه داد: پاسخ قاطع نیرو‌های نظامی سبب شد تا دشمن وادار به آتش بس باشد، اما مساله اصلی حضور مردم در صحنه بود که نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد و ما باید پاسخ حضور مردم و همبستگی مردم را بدهیم.

مومنی خاطرنشان ساخت: باید کمک کنیم این همبستگی حفظ شود و ارتقا یابد و هر که درصدد خلل در این همبستگی است یک گناه نابخشودنی مرتکب شده است. همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم داده تا مشکلات مردم در حوزه اقتصادی و معیشتی کاهش یابد.

وزیر کشور گفت: ثبات در مدیریت شهری از اهمیت برخوردار است و بر این اساس پیشنهاد دادیم شهردار توسط مردم انتخاب شود یا اینکه شهرداری به راحتی توسط شورا‌ها عزل نشود. میانگین ماندگاری شهرداران زیر ۲ سال است که بی ثباتی در مدیریت را نشان می‌دهد و بخش مهمی از طرح‌های نیمه تمام ناشی از این مساله است.

وی افزود: تمرکززدایی از اقدامات دولت بود که اختیارات را به استانداران و استان‌ها و فرمانداری‌ها واگذار کرده است. همه این مشکلات با واگذاری اختیارات حل نمی‌شود، اما شاهد حل بسیاری از مشکلات بودیم.