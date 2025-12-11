نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دانشجویان سرمایه انسانی و هندسه پویای اجتماعی شمرده می شوند ، گفت: مطالبه گری در جامعه نهادینه شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان _  آیت‌الله  رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان  در دیدار با بسیج دانشجویی گیلان با اشاره به اینکه جوانان به مثابه عنصر حیاتی جامعه و فرهنگ به مثابه زیربنای تعالی شمرده می شود، گفت :  جوانان را سرمایه‌های تمام‌نشدنی در اجتماع هستند  که هرگونه غفلت از این قشر، به معنای پذیرش رخوت ساختاری و سستی بنیادین در جامعه است.

نماینده ولی فقیه درگیلان با تحلیل مفهوم مطالبه‌گری، آن را نه یک عمل صرفاً اعتراضی، بلکه شاخص اصلی حیات اجتماعی دانست گفت: جامعه‌ای زنده است که در آن روح جستجوگری حق و مطالبه‌گری نهادینه باشد،  نظارت عمومی، که از صدای رسانه و اجتماع برخیزد، ضمانت اجرایی مدیران و سد نهایی در برابر هرگونه انحراف و خیانت است.

وی  با اشاره به ظرفیت‌های فکری دانشگاه، اذعان داشت : طرح اساسی کرسی‌های آزاداندیشی توسط رهبر معظم انقلاب، تلاشی برای احیای ریشه‌های عمیق تفکر ورزی در مراکز علمی  است.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان به تشریح چالش‌های اداره  استان اشاره و خاطر نشان ساخت :  گیلان  مجموعه‌ای پیچیده و پرظرفیت است که نیازمند مدیریت حکیمانه مبتنی بر خرد جمعی» است.


 وی اضافه کرد: اداره این پهنه از کشور به اتکا به یک تفکر متمرکز میسر نیست؛ بلکه باید با بهره‌گیری از اندیشه‌ورزی نهادی و به دور از فضاسازی‌های تنش‌زا، مسیر توسعه همه‌جانبه را با ثبات طی نمود.

وی همچنین ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) وروز زن و مقام شامخ مادر، بر اهمیت عاملیت زن در اجتماع اشاره کرد و افزود:  فعالیت اجتماعی و صدای حق‌خواهی، هیچ تعارضی با حجاب و عفاف به عنوان ارزش‌های بنیادین ندارد،‌ میدان برای حضور پرشور بانوان  باز است و مطالبات شما باید با قوت بیان شود.


آیت‌الله فلاحتی، ادعای کمرنگ بودن دانشگاه در متن سیاست‌گذاری‌ها را رد کرد و آن را سخنی نادرست در تبیین واقعیت‌های موجود دانست: اکنون چهره‌های کلیدی مدیریت کشور، از رئیس جمهور محترم تا وزرا و مدیران ارشد، محصول همین دانشگاه‌ها هستند. نسل دانش‌آموخته، موتور محرکه اصلی پیشرفت و توسعه مبتنی بر علم و دین است.

وی به رسالت های دانشجویان اشاره و خاطر نشان ساخت :  انقلابی بودن،‌ فرهنگ‌سازی و شناخت چالش‌ها سه رسالت مهم امروز دانشجویان می باشد.‌

برچسب ها: دانشجو ، سرمایه اجتماعی
