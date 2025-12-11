درپی افزایش اعتراضات در بلغارستان و فشار مردم این کشور برای استعفای دولت، نخست وزیر بلغارستان در یک جلسه فوری استعفای خود را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزن زلیاسکوف، نخست وزیر بلغارستان، امروز پنجشنبه پس از آنکه ده‌ها هزار نفر شب گذشته به اعتراضات سراسری پیوستند و خواستار کناره‌گیری دولت به دلیل اتهامات فساد گسترده شدند، استعفا داد.

زلیازکوف با اعلام استعفای دولت خود در جلسه فوق‌العاده مجلس ملی گفت: «ما صدای شهروندان را می‌شنویم و باید به خواسته‌های آنها پاسخ دهیم. پیر و جوان صدای خود را در حمایت از استعفا بلند کرده‌اند. این موضع مدنی باید تشویق شود.»

او افزود: با این حال، یک چالش بزرگ در پیش است، چرا که اعتراضات باید ویژگی‌های دولتی را که باید از این پس روی کار باشد، آشکار کند.

او ادامه داد: شهروندان باید این را از سران اعتراضات مطالبه کنند. این درخواستی برای تشکیل دولتی است که بر دستاورد‌های دولت‌های قبلی بنا شود، اما از طریق انتقال آرام قدرت.

ده‌ها هزار نفر روز چهارشنبه در سراسر بلغارستان تجمع کردند و خواستار استعفای نخست وزیر شدند و معترضان دولت را به فساد گسترده متهم کردند. این تظاهرات چند هفته پیش از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو در اول ژانویه برگزار می‌شود.

منبع: آر تی