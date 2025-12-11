شهروندخبرنگار ما به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) تصاویری از برگزاری اردوی زیارتی؛ فرهنگی و یادواره میثاق با شهدای جهادگر در بارگاه حرم مطهر رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - درشب ولادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س) اردوی زیارتی، فرهنگی، و یادواره میثاق با شهدای جهادگر  شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، میان جلگه و زبرخان در رواق دارالهدایه بارگاه حرم مطهر رضوی برگزار شد. این مراسم به همت کانون سنگر سازان بی سنگر منطقه ۲ شهرستان نیشابور و با همکاری اعضای کانون و معاونت سازمان و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیشابور و با حضور پرشور خانواده معزز شهدای جهادگر، همکاران جهاد کشاورزی و پیشکسوتان جهادگر به همراه اعضای خانواده در جوار حرم مطهر رضوی صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در حرم رضوی

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در حرم رضوی

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در حرم رضوی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در حرم رضوی

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در حرم رضوی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)

مراسم ولاذت حضرت فاطمه زهرا(س)

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در حرم رضوی در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در حرم رضوی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)

