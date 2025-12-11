باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمدحسین دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دومین همایش ملی فناوریهای نوظهور در حوزه دفاعی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش فناوری در ایجاد بازدارندگی هرچه بیشتر در ایران اسلامی، اظهار کرد: هوش، توانمندی و خلاقیتهای یک ایرانی در مرتبهای قرار دارد که میتواند کارهای سخت را در جهان انجام دهد و کرسیهای علمی قابل توجهی را نیز به دست آورد.
وی با بیان اینکه شرارتهای اخیر دشمن در کشورمان تلخ بود، اما ما را با نیازهایی که در آینده داریم، آشنا کرد، گفت: با استفاده از سنجهها و شاخصهای دقیق، توانستهایم نیازهای آتی کشور را شناسایی کرده و بانکی از نیازها ایجاد کنیم. امروز نیز در تلاشیم با اتکا به فرامین فرماندهی معظم کل قوا و بهرهگیری از خلاقیت مدنظر ایشان، نیازهای خود را بیش از پیش مرتفع کنیم. امروز اگر به امکاناتی نیاز داشتیم، با توانمندیهای خود، به آن دسترسی پیدا کردهایم.
جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه ما اخلاق خود را بر مبنای مبانی دینیمان تعریف کردهایم، گفت: ممکن است کشوری دیگر، اخلاقش بر مبنای تعالیم قدرتمحور و نگاه رئالیستی مدنظر خودشان باشد، اما در ایران اسلامی، ملاک و مبنای ما، اخلاق دینی است. برهمین مبنا، ما هیچگاه به سراغ سلاحی که به سعادت بشری لطمه بزند، نرفتهایم. حتی مقام معظم رهبری نیز در مورد سلاحهای کشتار جمعی نظر و بیانی مشخص دارند. اخلاق محوری ما، هرچند ما را در برخی زمینهها محدود میکند، اما موجب شور و شوق برای حفاظت از جامعه و مردم عزیزمان، میشود.
وی در خاتمه با تاکید بر رفع نیازهای ایران اسلامی با اتکا به توانمندیهای داخلی، خاطرنشان کرد: قرارگیری در لبه دانش و برخورداری از آگاهی نسبت به توانمندیهای دشمن و تهدیدات موجود میتواند موجب برتری در جنگ شود. در ایران اسلامی نیز علاوه بر مهم، به دنبال منظم کردن تواناییهای خودی برای رفع تهدیدات هستیم و امروز به آنچه نیاز داشتهایم، دست یافتهایم.
منبع: روابط عمومی ارتش