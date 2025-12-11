استاندار تهران: احزاب نقش محوری در مشارکت مردم در انتخابات دارند

استاندار تهران با بیان اینکه احزاب قانونی باید میدان‌دار رقابت سالم در انتخابات باشند، گفت: دولت موظف است شرایط حضور و مشارکت حداکثری مردم را فراهم کند و مساجد و محلات نیز برای برگزاری انتخاباتی پرشور و منظم فعال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان روز پنجشنبه در جلسه هم‌اندیشی با احزاب استان تهران با بیان اینکه دولت و مجلس از آغاز دوره جدید، توجه ویژه‌ای به رفع مسائل و مشکلات سیاسی و اجتماعی داشته‌اند، اظهار کرد: سلامت انتخابات برای ما خط قرمز است و دولت وظیفه دارد زمینه رقابت سالم و مشارکت گسترده مردم را فراهم کند.

وی تاکید کرد: احزاب باید کاملاً قانونی، دارای مجوز و شناسنامه‌دار باشند تا بتوانند نقش واقعی خود را در فضای سیاسی ایفا کنند و انتخابات زمانی معنا پیدا می‌کند که احزاب فعال، ریشه‌دار و مسئولانه و برای تقویت مشارکت و افزایش نشاط سیاسی فعالیت کنند.

وی افزود: در انتخابات پیش رو، مهم
این است که مردم با اطمینان از سلامت، امنیت و بی‌طرفی دستگاه‌های اجرایی پای صندوق‌ها بیایند و ما باید فضای رقابت را برای همه جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی را فراهم کنیم تا چهره‌های مختلف در چارچوب قانون امکان حضور داشته باشند.

استاندار تهران مشارکت حداکثری مردم را مهم‌ترین هدف انتخابات دانست و گفت: با وجود فشار‌های اقتصادی و هجمه‌های رسانه‌ای دشمن، مردم ما همواره در لحظات حساس پای کشور ایستاده‌اند و به یاری خداوند این‌بار نیز مشارکت مؤثری خواهند داشت.

معتمدیان با اشاره به برنامه‌های دولت و رئیس‌جمهور برای استفاده از ظرفیت محلات گفت: مساجد همواره در بزنگاه‌های تاریخی نقش‌آفرین بوده‌اند؛ از دوران دفاع مقدس تا مدیریت بحران‌ها. امروز نیز باید ظرفیت محلات و مساجد را برای ساماندهی امور اجتماعی، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و حتی مدیریت بحران‌ها فعال کنیم.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری تهران در حوادث طبیعی از جمله زلزله افزود: اگر حادثه‌ای در تهران رخ دهد، این محلات و مساجد هستند که در لحظات اولیه می‌توانند بار اصلی مدیریت حادثه را بر دوش بکشند.

معتمدیان با بیان اینکه تهران با مسائل اجتماعی جدی مواجه است، تصریح کرد: بیش از ۱۴ هزار هکتار از مناطق استان تهران در وضعیت حاشیه‌نشینی قرار دارند و حدود چهار میلیون نفر در بافت‌هایی زندگی می‌کنند که بدون برنامه‌ریزی و بدون زیرساخت‌های استاندارد شکل گرفته‌اند؛ مناطقی که از مدرسه و معبر استاندارد تا خدمات شهری دچار کمبود‌های اساسی هستند.

وی افزود: دستگاه‌های مختلف باید نقش خود را در ساماندهی این مناطق ایفا کنند، احزاب نیز اگر می‌خواهند اثرگذار باشند باید به متن جامعه و مسائل واقعی مردم ورود کنند.

استاندار تهران گفت: آلودگی هوا یکی از پیچیده‌ترین مسائل استان است، ۴۱ درصد این آلودگی ناشی از صنایع و مصارف خانگی و ۱۴ درصد مربوط به حمل‌ونقل سنگین است و حدود ۷ میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد که بخش زیادی از آنها فرسوده و آلاینده‌اند.

به گفته وی، طرح ساماندهی و جمع‌آوری بخشی از موتورسیکلت‌های آلاینده آغاز شده و با مشارکت دستگاه‌ها ادامه خواهد یافت.

معتمدیان با قدردانی از حضور نمایندگان احزاب گفت: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه ما است؛ احزاب می‌توانند این اعتماد را تقویت کنند و امیدواریم در انتخابات پیش‌رو شاهد رقابتی سالم، مشارکتی گسترده و آرامشی کامل در روند برگزاری باشیم.

منبع: روابط عمومی استانداری تهران

