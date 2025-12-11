باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مسعود مرادی مدیرعامل تعمیرات نیروگاهی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با هدف کمک به تقویت توان نیروگاهی وپایداری شبکه برق کشور، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در طول ۹ ماهه نخست سال عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و فوقتوزیع با ظرفیت کلی ۲۸۱۷ مگاوات را با موفقیت را آغاز کرد که بخش عمدهای از این تجهیزات هماکنون در مدار قرار گرفت.
در همین راستا این مقام مسئول با تأکید بر نقش حیاتی ترانسفورماتورها به عنوان تجهیزات مکمل پایداری شبکه، اعلام کرد: با تکیه بر ظرفیتهای علمی و عملی در این مجموعه، اموری مانند ساخت کویل، بهسازی و سرویس تپچنجر و تعمیرات اساسی این تجهیزات حساس در سریعترین زمان ممکن انجام میشود.
او اضافه کرد این اقدامات با اتکا به توان متخصصان داخلی و ظرفیت سختافزاری شرکت و در راستای پاسخ به نیاز بازار و سیاست کمک به پایداری برق صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: متخصصان ما در زمره ظرفیتهای برتر کشور برای تعمیر اساسی ترانسفورماتورهای پیشرفته نوع زرهی (Shell Type) هستند و میتوانند چالشهای فنی این تجهیزات پیچیده را با کیفیتی مطلوب حل کنند.
او تأکید کرد ترانسفورماتورهای تعمیر و بهسازی شده، برای رفع دغدغههای فنی و افزایش پایداری، در نیروگاهها و پستهای حیاتی کشور نصب و راهاندازی شدهاند. از جمله این مراکز میتوان به نیروگاههای شازند اراک، کنگان، شهید سلیمانی کرمان، شهید سلیمی نکا، بیستون کرمانشاه، منتظر قائم البرز و صوفیان و همچنین پستهای ازگل تهران، سمنان و برق منطقهای گیلان، تهران و خوزستان اشاره کرد.