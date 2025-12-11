مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: ترانسفورماتور‌های تعمیر و بهسازی شده، برای رفع دغدغه‌های فنی و افزایش پایداری، در نیروگاه‌ها و پست‌های حیاتی کشور نصب و راه‌اندازی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود مرادی مدیرعامل تعمیرات نیروگاهی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:  با هدف کمک به تقویت توان نیروگاهی وپایداری شبکه برق کشور، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در طول ۹ ماهه نخست سال عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و فوق‌توزیع با ظرفیت کلی ۲۸۱۷ مگاوات را با موفقیت را آغاز کرد که بخش عمده‌ای از این تجهیزات هم‌اکنون در مدار قرار گرفت.

در همین راستا این مقام مسئول با تأکید بر نقش حیاتی ترانسفورماتور‌ها به عنوان تجهیزات مکمل پایداری شبکه، اعلام کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و عملی در این مجموعه، اموری مانند ساخت کویل، بهسازی و سرویس تپ‌چنجر و تعمیرات اساسی این تجهیزات حساس در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

او اضافه کرد این اقدامات با اتکا به توان متخصصان داخلی و ظرفیت سخت‌افزاری شرکت و در راستای پاسخ به نیاز بازار و سیاست کمک به پایداری برق صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: متخصصان ما در زمره ظرفیت‌های برتر کشور برای تعمیر اساسی ترانسفورماتور‌های پیشرفته نوع زرهی (Shell Type) هستند و می‌توانند چالش‌های فنی این تجهیزات پیچیده را با کیفیتی مطلوب حل کنند.

او تأکید کرد ترانسفورماتور‌های تعمیر و بهسازی شده، برای رفع دغدغه‌های فنی و افزایش پایداری، در نیروگاه‌ها و پست‌های حیاتی کشور نصب و راه‌اندازی شده‌اند. از جمله این مراکز می‌توان به نیروگاه‌های شازند اراک، کنگان، شهید سلیمانی کرمان، شهید سلیمی نکا، بیستون کرمانشاه، منتظر قائم البرز و صوفیان و همچنین پست‌های ازگل تهران، سمنان و برق منطقه‌ای گیلان، تهران و خوزستان اشاره کرد.

برچسب ها: تعمیرات نیروگاهی ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
تنها راه نجات برق، بهینه‌سازی و اصلاح قیمت‌هاست
استفاده از ظرفیت زمین‌های تحت تملک شرکت آب نیرو برای پروژه‌های خورشیدی+ فیلم
وضعیت تولید انرژی‌ نیروگاه‌های برق آبی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
قیمت انواع گل در روز مادر
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
پیشرفت زیرسازی راه آهن چابهار _ زاهدان به ۹۵ درصد رسید
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
وزیر اقتصاد: نظام مالی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
تسهیلات ۲۰۰ میلیونی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید از طریق مالیات بر سوداگری
آخرین اخبار
بارش رگباری در تهران طی ساعات آینده
نگاهی به هتل‌های محبوب تفلیس برای گردشگران ایرانی
صنایع انرژی‌بر به تکالیف قانونی خود در احداث نیروگاه عمل کنند
تسهیلات ۲۰۰ میلیونی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده
بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید از طریق مالیات بر سوداگری
وزیر اقتصاد: نظام مالی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
پیشرفت زیرسازی راه آهن چابهار _ زاهدان به ۹۵ درصد رسید
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
قیمت انواع گل در روز مادر
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
مستمری آذرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور/ برف و باران در شهرهای شمالی شدت گرفت
نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آينده
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
کانال سبز گمرکی بین ایران و قزاقستان ایجاد شود
صرفه اقتصادی قیمت سی ان جی نسبت به بنزین اعلام شد
ارتقای جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی ترانزیتی