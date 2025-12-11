باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

غرق شدن مناطق اشغالی بر اثر سیلاب + فیلم

️صهیونیست‌ها از مدیریت و کنترل نزولات آسمانی عاجز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از ناتوانی رژیم صهیونیستی از مدیریت بارش و سیلاب شدن آن در یک فروشگاه منتشر شده است.

مطالب مرتبط
غرق شدن مناطق اشغالی بر اثر سیلاب + فیلم
young journalists club

سیل مرگبار در اندونزی ۸۴ کشته برجای گذاشت + فیلم

غرق شدن مناطق اشغالی بر اثر سیلاب + فیلم
young journalists club

خسارات سیلاب گسترده در اندونزی + فیلم

غرق شدن مناطق اشغالی بر اثر سیلاب + فیلم
young journalists club

تبدیل چالش‌های آبی به فرصت‌های تولید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نجات جان دانش‌آموز توسط معلم تبریزی + فیلم
۲۷۹۸

نجات جان دانش‌آموز توسط معلم تبریزی + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
اعتراف شبکه‌های عبری به قدرت سایبری ایران + فیلم
۹۸۴

اعتراف شبکه‌های عبری به قدرت سایبری ایران + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
ورود اسرائیل به جنگ با ایران قماری مرگبار برای صهیونیست‌ها بود + فیلم
۵۶۷

ورود اسرائیل به جنگ با ایران قماری مرگبار برای صهیونیست‌ها بود + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
چشمه طاق‌بستان جوشید + فیلم
۳۰۳

چشمه طاق‌بستان جوشید + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
نویسنده عرب: اسرائیل بدون حمایت گسترده آمریکا در جنگ با ایران به سرعت فرو می‌پاشید + فیلم
۲۵۴

نویسنده عرب: اسرائیل بدون حمایت گسترده آمریکا در جنگ با ایران به سرعت فرو می‌پاشید + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.