باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر ظفرقندی در حاشیه مراسم افتتاح دستگاه سیکلوترون در مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی، اعلام کرد: بخشی از خدمات پزشکی در حوزه هسته‌ای اتفاق می‌افتد که به سلامت مردم منتهی می‌شود.

وی با بیان اینکه مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی قدیمی‌ترین مرکز پزشکی هسته‌ای کشور است و خدمات زیادی را در طول سال‌ها ارایه کرده است، افزود: امروز با افتتاح دستگاه سیکلوترون، پیش‌نیاز پت‌اسکن‌های بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و بیمارستان‌های اطراف تأمین می‌شود و می‌توانند از رادیو داروی FDG که در این مرکز تولید می‌شود، استفاده کنند.

وی افزود: خوشبختانه با کمک سازمان انرژی اتمی راه‌اندازی حدود هفت دستگاه سیکلوترون در سراسر کشور آغاز شده و به‌زودی به نتیجه خواهد رسید. با این اقدام می‌توانیم پت‌اسکن‌های تمام کشور و رادیودارو‌های مورد نیاز را تأمین کنیم.

وزیر بهداشت تأکید کرد: علاوه بر این رادیودارو‌های دیگری هم توسط سازمان انرژی اتمی تولید می‌شود که برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌شود و قطعا بیماران هم در تشخیص زودرس و هم درمان می‌توانند از این اقدامات بهره‌مند شوند.