شهروندخبرنگار ما به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) فیلم و تصاویری از یک اقدام معنوی توسط جانشین مرکزآموزش شهیدمطهری فراجای شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شب ولادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه (س) مرکز آموزش شهیدمطهری فراجای شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی در یک اقدام معنوی توسط سرهنگ مجتبی قاجاری جانشین این مرکز آموزشی، چندین سرباز را به آغوش گرم و دلتنگ مادران رساندند و لحظات شیرین؛ همراه با بغض خوشحالی را برای آنها رقم زدند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

گزارش تصویری از غافلگیرترین آغوش دنیا در شب ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، شب ولادت ، سوژه خبری
