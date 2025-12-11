دختر ایرانی به مدال طلای پاراتنیس روی میز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک؛ مسابقات پاراتنیس روی میز در روز دوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان، بعدازظهر امروز در باشگاه معلولین دبی پیگیری شد.

در کلاس ۸ دختران، حنانه نجاتی که ابتدا در نیمه نهایی رقیب ژاپنی خود را شکست داده بود، از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در دیدار فینال این رقابت‌ها به مصاف «آساکو کوراشیمو» دیگر ورزشکار ژاپنی رفت.

در حالی که رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران هم از نزدیک تماشاگر دیدار فینال بود، حنانه نجاتی با ارائه یک بازی فوق العاده حریف ژاپنی را مقهور قدرت خود کرد و با پیروزی ۳ بر ۲ به مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی دبی دست یافت.

محمدحسین پور نایب قهرمان دسته ۸۰ کیلوگرم شد

حسن محمد حسین پور نماینده دسته وزنی ۸۰ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران اگرچه شانس اول کسب مدال طلای این دسته وزنی به شمار می‌رفت، اما روز، روز او نبود تا حسن محمد حسین پور با نقره و نایب قهرمانی کار خود را به اتمام برساند.

محمدحسین پور در رقابت با حریف ازبک و هندی خود اگرچه در حرکت نخست وزنه ۱۴۷ کیلوگرم را مهار کرد، اما با دوبار ناکامی در مهار وزنه‌های ۱۵۲ و ۱۵۴ کیلوگرم با همان حرکت اول خود صاحب نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی شد.

در این دسته وزنی پارا وزنه بردار ازبکستانی با ۱۴۸ کیلوگرم طلا گرفت. پاراوزنه بردار هندوستانی نیز با ۱۴۰ کیلوگرم در رتبه سوم جا گرفت و به نشان برنز دست یافت.

 

محمدحسین پور نایب قهرمان دسته 80 کیلوگرم شد

در رده سنی نوجوانان ازبکستان، مالزی و امارات به ترتیب مقام اول تا سوم را در این رده سنی به خود اختصاص دادند. وزنه بردار ازبکستانی فرخ بیک البیک با رکورد ۱۶۵ کیلوگرم رکوردشکنی کرد و رکورد دنیا را در رده سنی نوجوانان به خود اختصاص داد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، پاراتنیس روی میز ، پاراوزنه برداری
خبرهای مرتبط
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
دنیامالی وارد امارات شد
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
کسب ۴۱ مدال کاروان ایران در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ حسینی طلایی شد، ایمانی نقره گرفت
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ طلا به حسینوند رسید
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
نصیری مقدم به نقره بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
 والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به فینال رسیدند
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
صعود دو پله‌ای زنان فوتبال ایران در رنکینگ FIFA
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ طلا به حسینوند رسید
آخرین اخبار
کسب ۴۱ مدال کاروان ایران در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مس و استقلال در هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان
نجاتی طلایی شد، حسین پور نقره دشت کرد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ طلا به حسینوند رسید
ورزشکاران مچ اندازی ایران ۳۲ مدال کسب کردند
تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران قهرمان شد/ بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران نقره گرفت
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ حسینی طلایی شد، ایمانی نقره گرفت
صعود دو پله‌ای زنان فوتبال ایران در رنکینگ FIFA
چینی: استقلال در نیمه دوم افت کرد/ حاشیه‌ها باید دور از تیم باشد
 والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به فینال رسیدند
غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی
۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
قلی زاده: بعد از دو مصدومیت طولانی اکنون شرایط خوبی دارم
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
خسروی وفا: آقایی افتخار ایران است
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت عضویت ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)
زارع: به دنبال سه امتیاز بودیم و بازی بسته انجام ندادیم
سرمربیان تیم‌های ملی ساندا و تالو معرفی شدند
آقایی: عضویت در کمیسیون ورزشکاران IOC یک افتخار ملی است
علی نژاد: ایران بازیگر ورزش دنیا شد
ساپینتو: نتیجه تساوی با ملوان عالی نبود/ فقط عدالت می‌خواهم
نویدکیا: ۳ امتیاز خیلی مهم را مقابل آلومینیوم کسب کردیم
شروع جباری در مس با تساوی/ فولاد یحیی خیال بردن ندارد
توقف استقلال مقابل ملوان/ آبی پوشان از صدر جدول دور شدند + فیلم