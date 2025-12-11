باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک؛ مسابقات پاراتنیس روی میز در روز دوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان، بعدازظهر امروز در باشگاه معلولین دبی پیگیری شد.

در کلاس ۸ دختران، حنانه نجاتی که ابتدا در نیمه نهایی رقیب ژاپنی خود را شکست داده بود، از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در دیدار فینال این رقابت‌ها به مصاف «آساکو کوراشیمو» دیگر ورزشکار ژاپنی رفت.

در حالی که رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران هم از نزدیک تماشاگر دیدار فینال بود، حنانه نجاتی با ارائه یک بازی فوق العاده حریف ژاپنی را مقهور قدرت خود کرد و با پیروزی ۳ بر ۲ به مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی دبی دست یافت.

محمدحسین پور نایب قهرمان دسته ۸۰ کیلوگرم شد

حسن محمد حسین پور نماینده دسته وزنی ۸۰ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران اگرچه شانس اول کسب مدال طلای این دسته وزنی به شمار می‌رفت، اما روز، روز او نبود تا حسن محمد حسین پور با نقره و نایب قهرمانی کار خود را به اتمام برساند.

محمدحسین پور در رقابت با حریف ازبک و هندی خود اگرچه در حرکت نخست وزنه ۱۴۷ کیلوگرم را مهار کرد، اما با دوبار ناکامی در مهار وزنه‌های ۱۵۲ و ۱۵۴ کیلوگرم با همان حرکت اول خود صاحب نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی شد.

در این دسته وزنی پارا وزنه بردار ازبکستانی با ۱۴۸ کیلوگرم طلا گرفت. پاراوزنه بردار هندوستانی نیز با ۱۴۰ کیلوگرم در رتبه سوم جا گرفت و به نشان برنز دست یافت.

در رده سنی نوجوانان ازبکستان، مالزی و امارات به ترتیب مقام اول تا سوم را در این رده سنی به خود اختصاص دادند. وزنه بردار ازبکستانی فرخ بیک البیک با رکورد ۱۶۵ کیلوگرم رکوردشکنی کرد و رکورد دنیا را در رده سنی نوجوانان به خود اختصاص داد.