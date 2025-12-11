وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص اعتباری ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از صنعت نساجی استان اصفهان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ اتابک گفت: در صنایع مهمی ازجمله نساجی و فولاد که جایگاه ویژهای در استان اصفهان دارند، ارتقای فناوری و نوآوری از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی اظهار کرد: باید با بهروزرسانی فناوریها و استفاده از ماشینآلات پیشرفته، از تهدیدهای پیشروی صنایعی ازجمله فرش جلوگیری کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد:استان اصفهان از نظر فعالیت معدنی وضعیت خوبی دارد، اما برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیت، نیازمند برنامهریزی دقیق و فعالسازی معادن غیرفعال هستیم.
اتابک از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از صنعت نساجی استان اصفهان خبر داد و افزود: این اعتبار با هدف واردات ماشینآلات و سرمایهگذاری در این بخش، از طریق بانکها تخصیص خواهد یافت.
وی از تلاشها و همکاریهای فعالان اقتصادی و صنعتگران استان اصفهان قدردانی کرد و خواستار بهرهبرداری صحیح از منابع و امکانات برای تحقق توسعه پایدار در استان و کشور شد.
منبع ایرنا