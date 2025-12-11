وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص اعتباری ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از صنعت نساجی استان اصفهان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ اتابک گفت: در صنایع مهمی ازجمله نساجی و فولاد که جایگاه ویژه‌ای در استان اصفهان دارند، ارتقای فناوری و نوآوری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی اظهار کرد: باید با به‌روزرسانی فناوری‌ها و استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته، از تهدیدهای پیش‌روی صنایعی ازجمله فرش جلوگیری کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد:استان اصفهان از نظر فعالیت معدنی وضعیت خوبی دارد، اما برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و فعال‌سازی معادن غیرفعال هستیم.

اتابک از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از صنعت نساجی استان اصفهان خبر داد و افزود: این اعتبار با هدف واردات ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری در این بخش، از طریق بانک‌ها تخصیص خواهد یافت.

وی از تلاش‌ها و همکاری‌های فعالان اقتصادی و صنعتگران استان اصفهان قدردانی کرد و خواستار بهره‌برداری صحیح از منابع و امکانات برای تحقق توسعه پایدار در استان و کشور شد.

منبع ایرنا

برچسب ها: وزیر صمت ، صنعت نساجی استان اصفهان
خبرهای مرتبط
از احیای کارخانه ریسباف تا رشد ۳۳۰ درصدی صنعت گردشگری نصف جهان
بهره برداری از ماشین‌آلات جدید کارخانه پلی‌اکریل اصفهان
آغاز میزبانی کارخانه تاریخی «ریسباف» از گردشگران از پنجم خرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای مدرنسازی صنعت نساجی اصفهان تخصیص یافت
آخرین اخبار
۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای مدرنسازی صنعت نساجی اصفهان تخصیص یافت