هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان با برتری تیم‌های مس کرمان، استقلال کازرون و سپاهان نوین و همچنین ثبت یک تساوی در داربی جنوبی میان فرازبام دهدشت و نفت و گاز گچساران دنبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان برگزار شد و تیم‌ها در مسابقاتی نزدیک و حساس برای بهبود جایگاه خود به میدان رفتند.

در مهم‌ترین دیدارها، هپکو اراک با پیروزی ۳۰ بر ۲۸ مقابل پرواز هوانیروز اولین برد ارزشمند خود را به دست آورد.

مسابقه دو تیم فرازبام خائیز دهدشت و نفت و گاز گچساران نیز با تساوی ۲۴ بر ۲۴ پایان یافت و گچساران صاحب اولین امتیاز شد. 

استقلال کازرون در دیداری حساس توانست فولاد مبارکه سپاهان را ۲۶ بر ۲۴ شکست دهد و مس کرمان نیز در یک مسابقه پرگل با نتیجه ۳۰ بر ۲۹ برابر نیروی زمینی سبزوار به پیروزی رسید.

در آخرین بازی، سپاهان نوین اصفهان با نتیجه ۲۴ بر ۱۹ سنگ آهن بافق را از پیش رو برداشت.

نتایج دیدار‌های هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان:

پرواز هوانیروز ۲۸ - هپکو اراک ۳۰

فرازبام خائیز دهدشت ۲۴ - نفت و گاز گچساران ۲۴

استقلال کازرون ۲۶ - فولاد مبارکه سپاهان ۲۴

مس کرمان ۳۰ - نیروی زمینی سبزوار ۲۹

سپاهان نوین اصفهان ۲۴ - سنگ آهن بافق ۱۹

جدول لیگ برتر هندبال مردان پس از پایان هفته هفتم (بدون لحاظ تفاضل گل)

۱. سایپا – ۱۲ امتیاز

۲. مس کرمان – ۱۲ امتیاز

۳. استقلال کازرون – ۱۱ امتیاز

۴. سپاهان – ۸ امتیاز

۵. نیروی زمینی سبزوار – ۶ امتیاز

۶. سپاهان نوین – ۶ امتیاز

۷. فرازبام خائیز دهدشت – ۵ امتیاز

۸. پرواز هوانیروز – ۴ امتیاز

۹. هپکو اراک – ۳ امتیاز

۱۰. سنگ آهن بافق – ۲ امتیاز

۱۱. نفت و گاز گچساران – ۱ امتیاز

