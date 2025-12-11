سفیر ایران در چین، تولید آثارسینمایی مشترک، برگزاری نمایشگاه دوسالانه کشور‌های طرح کمربند - راه، ترجمه کتاب‌های هنری، برگزاری وبینار‌های معرفی هنر و هویت فرهنگی را از مصادیق همکاری‌های فرهنگی وهنری در قالب طرح «هنر پُل می‌سازد» عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» سفیر ایران در چین و «ژو چینگ فو» رئیس فرهنگستان ملی هنر چین دیدار و در خصوص راهکار‌های افزایش همکاری هنری و فرهنگی دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

رحمانی‌فضلی با مرور پیشینه روابط فرهنگی‌هنری دو کشور، عملیاتی شدن مفاد تفاهم‌نامه امضا شده در سال گذشته بین فرهنگستان‌های هنر ایران و چین را خواستار شد.

سفیر ایران در چین با اشاره به پیوند‌های تاریخی و تمدنی دو کشور، هنر را به مثابه روحی در کالبد همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دانست و بر ضرورت گسترش و تعمیق روابط فرهنگی و هنری بین ایران و چین تاکید کرد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در جهان پیچیده کنونی جریان‌های نوظهوری با تاریخی اندک در حال هدایت جهان به سمت ایده‌آل گرایی غربی هستند و تلاش در تمدن‌زدایی و هویت‌زدایی از شرق جهان دارند، گفت: ما اطمینان داریم که دو تمدن کهن چین و ایران با همکاری یکدیگر می‌توانند این موضوع را مدیریت کنند.

سفیر ایران در ادامه با اشاره به پیشنهاد طرح «هنر پُل می‌سازد» به ابتکار فرهنگستان هنر ایران گفت: ایران آمادگی دارد این طرح را با طرف چینی مورد مذاکره قرار داده و برای اجرای آن برنامه‌ریزی کند.

وی در تشریح جزئیات این طرح بیان کرد: «هنر پُل می‌سازد» با بهره‌گیری از ابتکار کمربند راه و احیای نوین جاده ابریشم، تلاش دارد تعاملات و تبادلات هنری کشور‌های این مسیر را با تأسیس دبیرخانه مشترک چین و ایران و تحت نظر این دو کشور تسهیل کند.

رحمانی‌فضلی، تولید آثارسینمایی مشترک، برگزاری نمایشگاه دوسالانه کشور‌های طرح کمربند - راه، ترجمه کتاب‌های هنری، برگزاری وبینار‌های معرفی هنر و هویت فرهنگی را از مصادیق همکاری‌های فرهنگی وهنری در قالب طرح «هنر پُل می‌سازد» عنوان کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین از رئیس و هیأت فرهنگستان ملی هنر چین برای سفر به کشورمان دعوت کرد.

ژو چینگ فو، رئیس فرهنگستان ملی هنر چین آمادگی خود را برای همکاری با ایران اعلام کرد و گفت: تبادل فرهنگی و رفت و آمد تمدنی نقش اساسی در روابط و همکاری‌های دو کشور داشته و دارد و این گفت‌و‌گو و هم‌زیستی صلح‌آمیز میان تمدن‌ها، فاصله‌ها و تنش‌ها را می‌زداید.

وی با استقبال از طرح «هنر پُل می‌سازد» گفت: ما از هر کوششی در جهت گسترش همکاری‌های فرهنگی هنری ایران و چین استقبال می‌کنیم.

در این دیدار که رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین حضور داشت، دو طرف در خصوص ترجمه معکوس کتاب‌های کلاسیک و مورد توافق طرفین به زبان چینی و فارسی، برپایی نشست‌های علمی و هم‌اندیشی حرفه‌ای و هنری در باره هنر و میراث مشترک هنری دو کشور، تبادل هیأت‌های پژوهشی علمی بین دو فرهنگستان، برگزاری نمایشگاه تخصصی آثار هنرمندان دو فرهنگستان و تبادل تجربه در حوزه ثبت دیجیتالی آثار هنری، تاریخی و تمدنی دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

