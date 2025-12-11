باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی، نمایندگان ایران امروز پنجشنبه ۲۰ آذر در ده رشته ورزشی پارادوومیدانی، پاراتیراندازی با کمان، پاراشنا، گلبال، پاراتنیس روی میز، بسکتبال با ویلچر، پارامچ‌اندازی، بوچیا، پاراوزنه‌برداری و پارابدمینتون به رقابت پرداختند و موفق به کسب ۴۱ مدال طلا، نقره و برنز شدند.



پارامچ‌اندازی و کسب ۳۲ مدال

مسابقات پارامچ‌اندازی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان امروز پنجشنبه برگزار شد که ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته با حریفان خود به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها ورزشکاران ایران با کسب ۳۲ مدال به کارشان پایان دادند.

تیم‌های ملی پارامچ اندازی مردان و بانوان ایران موفق به کسب ۸ مدال طلا توسط ریحانه روستایی، علی نزهتی (دو طلا)، ویدا جبارزاده (دو طلا)، کوثر قرایی (دو طلا)، فاطمه حزبیان، ۱۲ نقره توسط فاطمه حزبیان، امیر سالار تقوی (دو نقره)، زهرا شیری (دو نقره)، هیمن مرادی، حیدر جعفرزاده، یاسین عمادی (دو نقره)، رقیه اقابابایی، ریحانه روستایی، نازنین قریشی نژاد و ۱۲ برنز توسط زهرا عباسی، نازنین قریشی نژاد، ابوالفضل حسینی، محمدحسین ابراهیم زاده، نرگس عیوضی، مهدی البوغبیش، مهلا هودانلو، ابوالفضل خدادوست، نگین علی ابادی، عارف صاحبدل، محمد عبداللهی (دو برنز) شدند.

به این ترتیب مسابقات پارا مچ اندازی با کسب ۳۲ مدال برای ورزشکاران ایران به پایان رسید.



پاراتنیس روی میز؛ کسب سه مدال برنز

رقابت‌های پاراتنیس روی میز با کسب سه مدال برنز برای ایران پیگیری شد. در کلاس ۸ و از مرحله نیمه نهایی، آرشام رمضانی با نتیجه ۳ بر یک مقابل «علی ماخلبکوف» از قزاقستان شکست خورد به مدال برنز دست پیدا کرد. همچنین بنیامین وحیدی در کلاس ۳ به مصاف «چی وی یه» از چین تایپه رفت. وحیدی در این بازی ۳ بر صفر شکست خورد و به مدال برنز رسید. در همین کلاس و همین مرحله، طا‌ها خسروی ۳ بر یک مغلوب «امانوئل توالا» از فیلیپین شد و از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند. در کلاس ۱۰ علی سامخانیان در جدال با «جین سیان سو» از چین ۳ بر صفرشکست خورد و صاحب مدال برنز شد. در همین کلاس ۱۰ علی راستی مقابل «محمد فردینسیاه» از اندونزی ۳ بر یک شکست خورد و موفق به صعود به نیمه نهایی نشد.



پاراتیروکمان

دیدار‌های مرحله حذفی مسابقات پاراتیروکمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان برگزار شد و طی آن یسنا مصباح در رقابت با «فاسو نارنیسارا» از تایلند به مرحله نیمه نهایی بخش کامپوند دختران راه یافت. مصباح در این رقابت با نتیجه ۱۳۶ بر ۱۲۵ صاحب برتری شد. نیکا ملک پور دیگر نماینده ایران در مرحله حذفی مسابقات پاراتیروکمان بهش کامپوند بود که در رقابت با «کوو سوییتا» از هند با نتیجه ۱۴۱ بر ۱۲۰ باخت و نتوانست از این مرحله صعود کند.



پارابدمینتون

در ادامه رقابت‌های پارابدمینتون، تیم دو نفره عاطفه زهرا اسدی پور و یوون از چین تایپه برابر تیم دونفره سریلانکا و هند برنده شدند همچنین تیم دونفره محمدرضا دارابی از ایران و ایمن از کامبوج در مصاف با تیم دونفره هند در دو گیم متوالی با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۰ و ۲۱ بر ۸ شکست خوردند. تیم دونفره دارابی- ایمن فردا در ادامه مرحله گروهی کلاس SU ۵ به میدان خواهند رفت. همچنین ابوالفضل جنایی کنار شهاب از بنگلادش برابر تیم دو نفره هند، در دو گیم متوالی بازی را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در این بازی تیم دو نفره جنایی و شهاب با امتیاز‌های ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۲ بازی را به تیم دو نفره هند واگذار کردند.

پاراوزنه برداری و کسب ۴ مدال

رقابت دسته‌های وزنی ۶۱ و ۶۷ کیلوگرم دختران و۷۲ کیلوگرم و ۸۰ کیلوگرم پسران پاراوزنه برداری با دو طلا و دو نقره برای رضا حسین وند، عطیه سادات حسینی، حسن محمد حسین پور و فاطمه ایمانی پایان یافت.

در دسته وزنی ۷۲ کیلوگرم پسران رضا حسین وند طلا گرفت. حسین وند در این دسته وزنی (۷۲ کیلوگرم) با مهار وزنه‌های ۱۳۷کیلوگرم، ۱۴۳ کیلوگرم و عدم موفقیت در مهار وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی در حرکت پایانی خود به مدال طلای این وزن دست پیدا کرد.

حسن محمد حسین پور در دسته وزنی ۸۰ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران اگرچه شانس اول کسب مدال طلای این دسته وزنی به شمار می‌رفت، اما روز روز او نبود تا حسن محمد حسین پور با نقره و نایب قهرمانی کار خود را به اتمام برساند.

محمدحسین پور در رقابت با حریف ازبک و هندی خود اگرچه در حرکت نخست وزنه ۱۴۷ کیلوگرم را مهار کرد، اما با دوبار ناکامی در مهار وزنه‌های ۱۵۲ و ۱۵۴ کیلوگرم با همان حرکت اول خود به مدال نقره دست یافت.

عطیه سادات حسینی در کورس رقابت با وزنه برداران اندونزی، ازبکستان و قزاقستان با اقتدار و پرس وزنه ارزشمند ۹۱ کیلوگرمی به مدال طلا دست یافت.

دومین نماینده تیم دختران پاراوزنه برداری در دسته وزنی ۶۷ کیلوگرم فاطمه ایمانی بود. ایمانی با سه حرکت صحیح و پرس وزنه ارزشمند ۷۰ کیلوگرمی در حرکت پایانی خود روی سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت و مدال نقره به دست آورد.

در گلبال پسران ایران با نتیجه ۱۰ بر صفر برابر تیم تایلند به برتری رسید. این تیم در دومین مسابقه هم ۵ بر ۳ تیم قزاقستان را شکست داد.



بسکتبال با ویلچر سه در سه؛ طلا و نقره برای ایران

تیم بسکتبال با ویلچر سه در سه پسران و دختران ایران به عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی این دوره از بازی‌ها رسیدند تا یک طلا و یک نقره به نام ایران ثبت شود.

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران با برتری برابر ژاپن در دیدار نهایی بازی‌های پاراآسیایی جوانان، به عنوان قهرمانی دست یافت. در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۱۵ بر ۹ پیروز شدند و عنوان قهرمانی این دوره بازی‌ها را از آن‌خود کردند. تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران امروز با شکست امارات راهی مرحله نیمه نهایی شد سپس با غلبه بر فیلیپین فینالیست شد. این تیم روز گذشته هم در گروه A مرحله گروهی برابر بنگلادش و عراق پیروز شد، اما در رقابت با ژاپن شکست خورد و به مرحله یک چهارم صعود کرد.

همچنین دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر سه در سه دختران بازی‌های پاراآسیایی جوانان میان ایران و تایلند برگزار شد. در این دیدار، ملی پوشان بسکتبال با ویلچر دختران ایران با نتیجه ۱۳ به ۷ شکست خوردند و به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند. دیدار فینال برابر تایلند هفتمین دیدار دختران بسکتبال با ویلچر دختران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان بود. آنها امروز و پیش از دیدار فینال، طی دو دیدار موفق به شکست بنگلادش شدند و برابر تایلند هم شکست خوردند.

تبم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران با مجموع ۵ برد و ۲ باخت و کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان پایان داد.

در بوچیا، نماینده ایران در کلاس BC ۱ در دومین رقابت خود با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل حریف خود شکست خورد. او امروز و در اولین رقابت خود در دومین روز مسابقات، با نتیجه ۳ بر یک حریفی از کشور فیلیپین را شکست داده بود. منصور در گروه B مسابقات با حریفانی از فیلیپین و مغولستان هم‌گروه است. در آخرین بازی دومین روز از رقابت‌های بوچیا امیرمهدی هنرمند نماینده ایران در کلاس BC ۴ در رقابت با حریفی از کشور تایلند با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد. هنرمند در گروه B کلاس BC ۴ با حریفانی از تایلند و بحرین هم‌گروه است. او پیش‌تر و در روز نخست رقابت‌ها با نتیجه ۹ بر یک مقابل حریف بحرینی به پیروزی رسیده بود.

