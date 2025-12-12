باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی کشوری عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره حذف ارز ترجیحی برنج واردتی گفت: موضوع اصلی حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی، مدت‌ها بود که از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص نمایندگان استان‌های شمالی کشور مدنظر بود.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس تاکید کرد: ما همواره گفته بودیم که ارز ترجیحی نباید به واردات برنج بی‌کیفیت خارجی اختصاص پیدا کند؛ برنجی که گاهی وقت‌ها دیده شده که آسیبزاست و به‌ لحاظ سلامتی به مردم‌ آسیب می‌زند، چون کیفیتش واقعاً مشخص نیست که از کجا نشأت می‌گیرد.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس اظهار کرد: ما بارها اعلام کردیم که ارز ترجیحی را به برنج وارداتی اختصاص ندهند و الان با حذفش از جهتی به کشاورز ما کمک می‌شود و از جهتی باید این مسئله به‌صورت نظارتی توسط دولت مدیریت شود چراکه موضوع اصلی این است که ما وقتی برنج وارداتی را بدون ارز ترجیحی عرضه می‌کنیم، کشاورزی که برنج داخلی باکیفیت دارد باید یک خرید تضمینی و یا یک قیمت تضمینی مشخصی برای محصولش گذاشته شود تا این تفاوت قیمتی که بین برنج خارجی و برنج داخلی وجود دارد، جبران و در کنارش دست دلال‌های برنج قطع شود.

کشوری گفت: ما بارها و بارها شاهد بودیم که برنج با یک قیمت تضمینی اعلام می‌شود؛ مثلاً بین 85 هزار تومان، الی ۱۰۰ هزار تومان که پارسال اعلام شده بود، اما بعداً دیدیم که با قیمت‌های چندبرابری، حدود ۲۵۰ الی ۳۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شد. این اتفاق را کشاورز ما رقم نزد؛ یعنی دلال‌ها با همان قیمت تضمینی خریداری کردند و در انبارهای خودشان احتکار کردند و بعد در نهایت با قیمت گزافی ارائه کردند.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران بیان کرد: باید از محل حذف ارز ترجیحی و جبرانش برای کشاورز، محصولات و نهاده‌های کشاورزی را با قیمت پایین‌تری ارائه کنند و در نهایت قیمت عرضه‌شده تضمینی در بازار به دست مصرف‌کننده برسد و این راهی به‌غیر از حذف واسطه‌گران ندارد.