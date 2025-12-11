باشگاه خبرنگاران جوان _ حمید قنبری شامگاه پنجشنبه در ادامه سفر به مازندران در بازدید از بندر امیرآباد افزود: توسعه دسترسی بندر امیرآباد طبق توافق نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا بسیار مهم است.

وی ادامه داد: توسعه اقتصادی مازندران و کشور از طریق بندر امیرآباد میسر است، چراکه تنوع صادرات و واردات در بنادر شمالی یک مزیت رقابتی است.

قنبری تصریح کرد: وزارت امور خارجه در نخستین گام برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در بندر امیرآباد کمک می کند.

این مقام مسوول، با بیان اینکه کارشناسان و رایزنان اقتصادی در صدد جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های کلیدی استان ها هستند و امروز مازندران به خصوص بندر امیرآباد می تواند از این فرصت استفاده کند، ادامه داد: اقتصاد دریامحور به عنوان یک سیاست گذاری محوری مورد نظر مقام معظم رهبری در وزارت امور خارجه مطرح است.

پهلو گیری تمامی کشتی های دریای خزر در بندر امیرآباد

مدیر کل بندر امیرآباد با بیان اینکه ظرفیت اسمی این بندر به ۱۰ میلیون تن رسیده و تا ۱۵ میلیون تن افزایش می یابد، گفت: امروز بندر امیرآباد ظرفیت پهلوگیری هفت هزار و ۵۰۰ تنی را دارد و در واقع هر گونه کشتی که در خزر تردد می کند در این بندر پهلو می گیرد.

محمد علی موسی پور با اشاره به اینکه سال قبل ۱۴ درصد نهاده های دامی مورد نیاز کشور از این بندر وارد شده است، ادامه داد: امیر آباد اکنون به عنوان هاب واردات غلات و نهاده‌های دامی کشور شده است.

وی به اظهار این که کاهش تراز آب دریای خزر و چالش های ناشی از آن برای فعالیت بنادر شمالی بسیار جدی است، اظهار داشت: اهتمام طرح رو - رو در بندر امیرآباد بسیار مهم است و اکنون این طرح در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.

موسی پور ادامه داد: زیر ساخت کانتینر یخچالی برای صادرات محصولات کشاورزی در بندر امیرآباد ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۰۸ هزار تن ظرفیت نگهداری روغن خوراکی بندر امیرآباد است، تجهیزات استراتژیک بندر امیرآباد نیاز به نوسازی دارد.

مدیر کل بندر امیرآباد با بیان اینکه امسال تردد ۸۷۰ شناور در این بندر به ثبت رسیده است، گفت: امسال تخلیه و بارگیری سه میلیون و ۳۴۱ هزار تن در بندر امیرآباد عملیاتی شده است.

وی به افزایش حمل ریلی و جاده ای از مبدا بندر امیرآباد اشاره کرد و بیان داشت: ۷۵ درصد صادرات و واردات بندر امیرآباد با کشور روسیه انجام می شود.

وی سهم تخلیه و بارگیری بندر امیرآباد بین بنادر شمالی کشور را ۵۳ درصد و در کشور چهار درصد عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چند بخش شامل شیلاتی، گردشگری، نفتی، صنعتی در حال انجام است.

موسی پور با بیان اینکه اکنون۵۳ سرمایه‌گذار در بندر امیرآباد جذب شده است، گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در بندر امیرآباد ۶۰ همت است.

منبع ایرنا