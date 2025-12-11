باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حمیدی‌مقدم شامگاه پنجشنبه (۲۰ آذرماه) در یادمان آرش کوردسالی و شهرام میراب اقدم که در دومین روز از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در سالن شماره ۹ پردیس سینمایی ملت برگزار شد، اظهارداشت: سال سختی داشتیم و عزیزانی را از جمله فیلمساز‌هایی همچون این دو فیلمساز که در حوزه کاری خود در آستانه اوج بودند از دست دادیم و این حسرت برای ما ماند که در این جشنواره کنار ما نیستند.

وی افزود: این دو فیلمساز فیلم‌های بسیاری دارند که در رویداد‌های مختلف می‌شود از آنها یاد کرد.

حمیدی‌مقدم اضافه کرد: بر خانواده‌های هر دو فیلمساز بسیار سخت گذشت و دوره صبوری را گذراندند. هر دو در یک مسیر بودند و خانواده آرش در مسیر ساخت یک فیلم بودند که در جشنواره امسال هم حضور دارد.

رضا سیادت نویسنده و از دوستان آرش کوردسالی هم گفت: آرزو می‌کنم هیچ مستندسازی در کشور مجبور نباشد خواسته یا ناخواسته مستندسازی را انتخاب کند.

رضا تیموری تصویربردار سینمای مستند نیز اظهارداشت: آرش هم مانند همه ما انسان بود و خاکستری. دلم برای آرش تنگ می‌شود.

سپیده سپهی همسر زنده‌یاد آرش کوردسالی هم گفت: آرش، هشت سال پیش پروژه کاوش را کار می‌کرد که آن را به دلیل این که سرمایه‌گذاری نداشت، نیمه تمام گذاشت.

او که برای جشنواره امسال حقیقت مستند نیمه بلندی با عنوان «کوروش» را آورده است، افزود: «کوروش» را هم آرش نیمه تمام رها کرد که با هر شرایطی آن را تمام کردم و به آرش قول می‌دهم پروژه «کاوش» را هم تمام کنم.

بهارک جنت مکان نویسنده سینما و تلویزیون و همسر شهرام میرآب‌اقدم هم روی صحنه حاضر شد.

محمد عبدی‌زاده مدیر تولید شهرام در پروژه آرامستان هم گفت: امسال سال خوبی نداشتیم و عمده مستندساز‌ها را از دست دادیم.

او خطاب به دبیر جشنواره تصریح کرد: کدام مدیر حال یک مستندساز را می‌فهمد. نمی‌گوییم پول بدهید فیلم بسازیم. سالی یک پروژه نهایت می‌سازیم. از نگاه من، شهرام و آرش و دیگر هنرمندان فقید که از میان ما رفتند زنده‌اند.

وی خطاب به حمیدی‌مقدم افزود: من با فیلمساز‌های درجه یک کار کردم، اما برای من، شهرام و دیگر مستندسازان آنقدر عزیز هستند که از شما می‌خواهم بیشتر به فکر مستندسازان باشید تا ادامه دهنده راه شهرام و آرش و همانند اینها باشند که دغدغه هنر را دارند.

زنده‌یاد آرش کوردسالی عضو انجمن سینمای جوان اهواز و کانون سینماگران جوان و عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند بود. در کارنامه او ساخت مستند‌های «نفت» (۱۳۸۱)، «دیوار» (۱۳۸۲)، «تهران ۹۹۵» (۱۳۸۷)، «نفت، «آتش، خاک» (۱۳۹۰) و «کاوش» (نیمه‌تمام) ثبت شده است.

زنده‌یاد شهرام میراب اقدم، مستندساز، تدوینگر، کارگردان نیز ۳۰ دی ۱۴۰۳ به دلیل ایست قلبی درگذشت. او دانش‌آموخته انجمن سینمای جوانان ایران و عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و انجمن فیلم کوتاه ایران بود.

در کارنامه او «یک شب مهمانی» (۱۳۸۴)، «دماغ ایرانی» (۱۳۸۴)، «مصائب مشدی» (۱۳۸۵)، «مثل آن شب» (۱۳۸۷)، «ده کیلومتر دورتر» (۱۳۸۸)، «روایت شش مستندساز انقلاب – حلقه آخر» (۱۳۸۸)، «مادر جبهه‌ها» (۱۳۸۹)، «بارگاه» (۱۳۹۰)، «گرمابان» (۱۳۹۱)، «آرامستان» (۱۳۹۳)، «روزی روزگاری سینما» (۱۳۹۴)، «من یک گوش الفی هستم» (۱۳۹۵)، «خیابان شاعر» (۱۳۹۶)، «وادی خاموشان» (۱۳۹۶) و «خوره» (۱۳۹۹) دیده می‌شود.

