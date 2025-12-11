تیم بسکتبال استقلال با پیروزی مقابل طبیعت به صدر جدول لیگ برتر بسکتبال رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال و در دیداری معوقه از هفته دهم، تیم بسکتبال طبیعت در سالن زنده یاد محمود مشحون به مصاف استقلال تهران رفت.

در این بازی که در حضور سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران و چهره‌های نامداری از جمله حامد حدادی برگزار شد طبیعت با ارائه یک بازی منسجم نیمه نخست را با برتری ۳۹ بر ۳۴ به رختکن رفت.

کوارتر‌های اول و دوم این بازی با نتایج ۲۶ بر ۲۱ (استقلال) و ۱۸ بر ۸ (طبیعت) به پایان رسید. در کوارتر سوم استقلال ۲۲ بر ۱۲ برنده شد تا تکلیف تیم برتر به کوارتر چهارم کشیده شود.

در این کوارتر دو تیم بازی پایاپایی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت این تیم استقلال بود که با نتیجه ۸۰ بر ۷۰ به پیروزی رسید.

در دیگر دیدار نیز شهرداری گرگان ۷۳ بر ۶۲ از سد پترونوین ماهشهر گذشت.