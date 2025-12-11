تیم بسکتبال استقلال با پیروزی مقابل طبیعت به صدر جدول لیگ برتر بسکتبال رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال و در دیداری معوقه از هفته دهم، تیم بسکتبال طبیعت در سالن زنده یاد محمود مشحون به مصاف استقلال تهران رفت.

در این بازی که در حضور سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران و چهره‌های نامداری از جمله حامد حدادی برگزار شد طبیعت با ارائه یک بازی منسجم نیمه نخست را با برتری ۳۹ بر ۳۴ به رختکن رفت.

کوارتر‌های اول و دوم این بازی با نتایج ۲۶ بر ۲۱ (استقلال) و ۱۸ بر ۸ (طبیعت) به پایان رسید. در کوارتر سوم استقلال ۲۲ بر ۱۲ برنده شد تا تکلیف تیم برتر به کوارتر چهارم کشیده شود.

در این کوارتر دو تیم بازی پایاپایی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت این تیم استقلال بود که با نتیجه ۸۰ بر ۷۰ به پیروزی رسید.

در دیگر دیدار نیز شهرداری گرگان ۷۳ بر ۶۲ از سد پترونوین ماهشهر گذشت.

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، بسکتبال
خبرهای مرتبط
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
۲ ایرانی در جمع ۱۰ بازیکن امتیازآور انتخابی جام جهانی
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازیکنان تاریخ مصرف گذشته باید کنار گذاشته شوند
هاشمی: از تجربیات الهه منصوریان در تیم ملی ووشو استفاده می‌کنم
پیروزی فیورنتینا و کریستال پالاس و تساوی یاران قلی‌زاده در لیگ کنفرانس اروپا
پیروزی قاطع رم در اسکاتلند/ برد لیون، استون ویلا و بولونیا در شب شکست دراماتیک فاینورد
آخرین اخبار
پیروزی فیورنتینا و کریستال پالاس و تساوی یاران قلی‌زاده در لیگ کنفرانس اروپا
پیروزی قاطع رم در اسکاتلند/ برد لیون، استون ویلا و بولونیا در شب شکست دراماتیک فاینورد
هاشمی: از تجربیات الهه منصوریان در تیم ملی ووشو استفاده می‌کنم
بازیکنان تاریخ مصرف گذشته باید کنار گذاشته شوند
وضعیت مصدومیت امباپه فردا مشخص می‌شود
حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی ورزشکاران بازی‌های پاراآسیایی جوانان
کسب مدال های رنگارنگ توسط پاراوزنه برداران ایرانی
دوری چندماهه اخباری از میادین
استقلال صدرنشین شد/ شهرداری گرگان به رده دوم رسید
دنیامالی وارد امارات شد
کسب ۴۱ مدال کاروان ایران در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مس و استقلال در هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان
نجاتی طلایی شد، حسین پور نقره دشت کرد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ طلا به حسینوند رسید
ورزشکاران مچ اندازی ایران ۳۲ مدال کسب کردند
تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران قهرمان شد/ بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران نقره گرفت
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ حسینی طلایی شد، ایمانی نقره گرفت
صعود دو پله‌ای زنان فوتبال ایران در رنکینگ FIFA
چینی: استقلال در نیمه دوم افت کرد/ حاشیه‌ها باید دور از تیم باشد
 والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به فینال رسیدند
غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی
۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
قلی زاده: بعد از دو مصدومیت طولانی اکنون شرایط خوبی دارم
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد