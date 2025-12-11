روابط فرهنگی ایران و یونان همچنان زنده و پویاست/ تاکید بر نقش مردم در دیپلماسی فرهنگی

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست صمیمانه انجمن‏‌های فعال در زمینه فرهنگ ایران در یونان به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران و رایزنی فرهنگی کشورمان برگزار شد. در این نشست نمایندگانی از چهار انجمن که در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با ایران فعالیت می‏‌کنند به معرفی فعالیت‌‏های خود پرداختند.

در آغاز این نشست، «ملک حسین گیوزاد»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونان، ضمن معرفی شرکت کنندگان به تبیین اهداف برگزاری این نشست پرداخت. در ادامه «محمدرضا بهمنی»، رایزن فرهنگی ایران در یونان به نقش مردم در دیپلماسی فرهنگی اشاره کرد. همچنین با برشمردن وجوه مشترک انجمن‌‏های حاضر در جلسه تاکید کرد: یکی از مولفه‌‏های مهم در تثبیت اشتراکات فرهنگی کشور‏ها، میراث فرهنگی و گردشگری است.

در ادامه این نشست، نماینده انجمن دوستان ملت‏‌های غرب آسیا، ضمن خوشامدگویی به نمایندگان وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد حضور مسئولان عالی‏رتبه ایران در این نشست نشان می‏‌دهد که علی رغم عوامل خارجی، روابط فرهنگی این دو کشور همچنان زنده و پویاست.

وی با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه رژیم منحوس اسرائیل، این جنگ را نمونه تقابل تمدن و بربریت دانست و ایران را به عنوان پایه‌گذار فرهنگ جدیدی به نام فرهنگ مقاومت معرفی کرد.

نماینده انجمن زبان و ادبیات فارسی به خوشامد گویی با جملات و کلمات فارسی، به علاقه روز افزون یونانیان به زبان و ادب فارسی اشاره کرد. وی فعالیت‌‏های انجمن را شامل آیین‌‏های رونمایی کتاب، معرفی شاعران ایرانی و نشست‌‏هایی جهت معرفی ایران به عنوان مقصد گردشگری برشمرد و زبان فارسی را زبانی غنی و شگفت انگیز دانست و از آن به عنوان پلی برای نزدیکی دو ملت یاد کرد.

در ادامه رفعتی، رییس انجمن ایرانیان مقیم یونان و یونانیان دوستدار ایران، قدمت فعالیت‌‏های این انجمن را بیش از بیست و یک سال مطرح کرد و ضمن قدردانی از سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در احیای فعالیت‏‌های این انجمن از سفیران قبلی که در تاسیس انجمن همکاری داشتند یاد کرد. وی وجه اشتراک دو کشور را در قدیمی بودن تمدن هر دو کشور دانست و پیشنهاد ایجاد کانال ارتباطی بین انجمن‏ها و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را ارائه کرد.

در ادامه نماینده انجمن شرق که در حوزه هنر‌های تجسمی و نمایشی فعالیت می‏‌کنند، ضمن ذکر مثال‏‌های مختلف بیان کرد: در تاریخ دو کشور هیچگاه به این اندازه از هم دور نبوده‌ایم و این به علت فعالیت مراکز غربی است، که به دنبال ایجاد دیواری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین ما هستند. به همین علت ما از هر گونه کمک گرفتن از ارگان‏‌های دولتی دوری می‌‏کنیم تا با تکیه بر نقاط مشترک روابط دو ملت را گسترش دهیم.

در ادامه «حجت الله ایوبی» مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی و رئیس مرکز امور بین‌الملل این وزارتخانه به سخنرانی پرداخت.

وی تصریح کرد: یونان نماد فلسفه و عقلانیت و ایران نمادعشق و اشراق است و آمیخته شدن فرهنگ دو کشور موجب تمایز ما از کشور‌های دیگر می‌‏شود. در جهانی که گسترش شبکه‌های اجتماعی موجب ایجاد شبکه‌ای از اطلاعات اشتباه شده است، هر اقدامی که انجمن‌‏ها در راستای معرفی ایران انجام می‏‌دهند خدمت به بشریت محسوب می‌‏شود.

در ادامه «محمد ابراهیم زارعی»، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، به بیان اشتراکات فرهنگی دو کشور پرداخت و تاکید کرد اروپا باید خود را مدیون فرهنگ و تمدن یونان بداند همانگونه که شرق مدیون تمدن ایران است.

نشست انجمن‌‏های فعال در زمینه فرهنگ ایران در یونان در حاشیه سفر هیئت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به آتن جهت شرکت درنهمین مجمع تمدن‏‌های کهن برگزار شد. اجلاس مجمع تمدن‏های کهن از ۲۰ تا ۲۱ آذر به مدت دو روز با حضور کشور‌های مختلف در آتن برگزار می‏‌شود.

منبع: ایرنا