باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابوذرشیرودی سرپرست سازمان هواپیمایی با امیرخلبان قربانی معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سرتیپ دوم خلبان خاموشی فرمانده هوانیروزارتش دیدار کرد.

در این دیدار که در محل سازمان هواپیمایی برگزار شد ، بر ظرفیت‌های همکاری دو نهاد در توسعه عملیات هوایی، ارتقای استانداردهای ایمنی، تبادل تجربیات فنی و تخصصی، آموزش و تمرینات مشترک، همچنین استفاده بهینه از ظرفیت فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های هوایی مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

شیرودی با اشاره به جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذار سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان رکن اصلی تنظیم‌گری، استانداردسازی و نظارت بر صنعت هوانوردی کشور، آمادگی دارد همکاری‌های گسترده‌تری با ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه‌های امداد و نجات هوایی، مدیریت سوانح، عملیات اضطراری، پدافند غیرعامل و ارتقای زیرساخت‌های مشترک را عملیاتی کند.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از آغاز فرآیند تدوین بسته همکاری‌های مشترک میان سازمان و ارتش خبر داد و افزود: هم‌افزایی ظرفیت‌های غیرنظامی صنعت هوانوردی می‌تواند به افزایش ضریب ایمنی، توسعه عملیات هوایی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت اقتدار ملی در فضای هوانوردی کشور منجر شود.

امیر قربانی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام علی‌اکبر شیرودی، قهرمان برجسته هوانیروز ارتش در دوران دفاع مقدس گفت: شهید شیرودی نقش راهبردی در عملیات‌های هوایی دوران جنگ تحمیلی داشت. وی همچنین بر تداوم مسیر خدمت، ایثار و شجاعت نسل جدید هوانوردان تأکید کرد