باشگاه خبرنگاران جوان؛ گزارشهای اولیه از آبگرفتگی معابر، نفوذ آب به منازل مسکونی و ایجاد خسارت به ساکنان این منطقه حکایت دارد. این بازدید بهمنظور رصد دقیق شرایط و اتخاذ تصمیمهای عملیاتی انجام شد.
استاندار خوزستان در جریان این بازدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف به ارزیابی سریع و دقیق آسیبهای واردشده به واحدهای مسکونی و آغاز فرآیند کمک به بازسازی و ترمیم خانههای آسیبدیده شد.
به دستور نماینده عالی دولت در استان خوزستان اداره کل حملونقل جادهای و معاونت عمرانی استانداری مأموریت یافتند تا با اولویتبندی، نسبت به رفع آبگرفتگی معابر و محورهای مواصلاتی اقدام کرده و از انزوا و محاصره روستاهای آسیبدیده جلوگیری کنند.
موالی زاده به نهادهای امدادی و خدماتی تأکید کرد که با هماهنگی کامل، کمکهای ضروری شامل امداد رسانی، تأمین مایحتاج اولیه و خدمات پشتیبانی را به صورت همهجانبه و مستمر به آسیبدیدگان ارائه دهند.
این اقدام فوری و حضوری میدانی استاندار خوزستان، بیانگر عزم جدی مدیریت استانی برای مدیریت بحران، تسریع در رفع مشکلات و کاهش آلام مردم مناطق سیلزده است. انتظار میرود با پیگیری مستمر دستورات ابلاغی، روند بازسازی و عادیسازی شرایط در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.
منبع روابط عمومی