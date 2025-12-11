دروازه بان تیم فوتبال سپاهان به دلیل مصدومیت چند ماه از همراهی تیمش دور خواهد بود.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647\u200c\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645\u00a0 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0642\u0637\u0631 \u0632\u0627\u0646\u0648\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u06cc\u063a \u062c\u0631\u0627\u062d\u0627\u0646 \u0633\u067e\u0631\u062f.\n\u062a\u062e\u0645\u06cc\u0646 \u0632\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0648 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f2 \u0627\u0644\u06cc \u06f3 \u0645\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.