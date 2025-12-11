دروازه بان تیم فوتبال سپاهان به دلیل مصدومیت چند ماه از همراهی تیمش دور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اخباری دروازه‌بان مصدوم  تیم فوتبال سپاهان امروز در قطر زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد.

تخمین زده می شود که او حدود ۲ الی ۳ ماه از میادین دور خواهد بود.

برچسب ها: محمدرضا اخباری ، سپاهان ، جراحی زانو
