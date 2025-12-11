باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدجواد پارسانیا عصر پنجشنبه اظهار کرد: سه فروند لنج که در آب‌های جاسک اقدام به صید غیرمجاز به روش ترال کرده بودند، با دستور قضایی و توسط مأموران پایگاه دریابانی این شهرستان توقیف شد.

وی بیان کرد: در این عملیات ۱۱ نفر متهم دستگیر و آبزیان صیدشده نیز توقیف شده است.

دادستان جاسک ادامه داد: پرونده این افراد در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و با هرگونه صید غیرمجاز، به‌ویژه صید مخرب ترال، برخورد قاطع انجام خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: دستگاه قضایی از نهادهای متولی مبارزه با صید غیرمجاز و نیز صیادانی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌کنند، حمایت قانونی خواهد کرد.

منبع ایرنا