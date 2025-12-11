حجت‌الاسلام شهریاری می‌گوید جمهوری اسلامی توانسته الگوی وحدت شیعه و سنی را به جهان ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع در پنل نخست چهارمین همایش بزرگ سادات که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: برای دستیابی به وحدت و اتحاد امت اسلامی، امروز جمهوری اسلامی ایران الگوی کم‌نظیری را به جهانیان ارائه کرده است؛ الگویی که باید از آن مراقبت کرد و برای استمرارش کوشید.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در ۴۰ سال اخیر توانسته وحدت شیعه و سنی را به‌طور عملی به نمایش بگذارد، افزود: در همه مقاطع، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، شاهد بودیم که مذاهب مختلف اسلامی در کنار نظام جمهوری اسلامی ایستادند. تنها بخش کوچکی از این حمایت‌ها، دو مجلد هزار صفحه‌ای از بیانیه‌ها، خطبه‌ها و مواضع علمای اهل سنت در دفاع از جمهوری اسلامی است که در مجمع تقریب گردآوری شده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در میان ملت‌های مسلمان اظهار داشت: ما امروز در جهان اسلام نیز الگوی وحدت هستیم. تأکید شهید سیدحسن نصرالله که فرمودند تقریب در ایران به منصه ظهور رسیده و توانسته جایگاه شیعه را در کنار مذاهب اهل‌سنت تثبیت کند و همچنین حمایت گسترده علمای اهل‌سنت از مقاومت در جنگ ۱۲ روزه و نقش آنان در پیوند امت اسلامی شاهد بر این مدعا هستند.

حجت‌الاسلام شهریاری با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان، چهار محور عمده این پروژه را چنین برشمرد:۱- ایجاد جنگ میان کشور‌های اسلامی؛ نمونه آن، درگیری‌های طولانی میان عربستان و یمن.۲- ابزار تکفیر؛ تکفیر شیعه توسط برخی جریان‌ها و تکفیر اهل سنت توسط گروه‌های دیگر.
۳-نزاع‌های خیابانی و فرقه‌ای؛ مانند درگیری‌های تروریستی در پاکستان.۴- توهین به مقدسات در فضای مجازی برای تحریک احساسات دو طرف.

وی تأکید کرد: برخی موارد اختلاف یا نزاع که در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود، رخداد‌های نادر است؛ این موارد، واقعیت ایران را نشان نمی‌دهد.

ایشان با اشاره به تغییر رویکرد منطقه گفت: امروز گفتمان جنگ باید جای خود را به گفتمان صلح بدهد. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به کشور‌های منطقه تأکید کردند که حتی پیروز یک جنگ هم نباید آن را ادامه دهد. شواهد نشان می‌دهد که برخی کشور‌های منطقه نیز به همین سمت حرکت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: گفتمان تکفیر و ترور که سال‌ها محور اختلاف بود، امروز جای خود را به گفتمان اسلامی و حقوق بشری داده است؛ گفتمانی که مقاومت فلسطین و شهدای جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان نماد آن شناخته می‌شوند.

وی یکی از نیاز‌های اصلی امت اسلامی در مرحله جدید را تقویت گفتمان حقیقت دانست و گفت: در برابر توهین، تحریف و جنگ رسانه‌ای، باید حقیقت را شفاف بیان کرد. پیامبر (ص) فرمودند، اجر رسالت تنها محبت اهل‌بیت (ع) است؛ همین محبت، محور وحدت است.

حجت الاسلام شهریاری در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: شیعه و سنی هر دو تاریخ و تفسیر خود را دارند و اشکالی ندارد هرکس اعتقادات خود را بیان کند. اگر اختلافات به‌صورت شفاف و محترمانه مطرح شود، دشمن قادر نخواهد بود میان ما نفوذ کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: در چله دوم انقلاب، علاوه بر تبیین اشتراکات، باید گفتمان اختلافات را نیز سامان‌دهی و مسالمت‌آمیز کنیم تا جلوی نسبت‌های نادرست گرفته شود؛ مانند نسبت‌هایی که به شیعه یا اهل سنت داده می‌شود در حالی که واقعیت ندارد.

وی در پایان گفت: وقتی حقیقت آشکار شود، پروژه دشمن در جنگ، تکفیر، ترور و توهین شکست خواهد خورد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
امام خمینی (ره) تجلی‌گاه سه مکتب فلسفی، عرفانی و فقهی بود
آیت‌الله نوری همدانی در پیامی به افتتاحیه کنفرانس وحدت مطرح کرد؛
لزوم بهره‌گیری از تقریب مذاهب اسلامی برای رفع چالش‌های پیش روی اسلام‌گرایی
حجت‌الاسلام شهریاری در نشست خبری:
وحدت از ۷ اکتبر یک مفهوم جهانی پیدا کرده است‌/ دعوت از ۲۸۰۰ نفر به‌ کنفرانس وحدت
