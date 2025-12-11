سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری از تدوین بسته همکاری‌های مشترک این سازمان و ارتش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان ابوذر شیرودی با امیر خلبان قربانی معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سرتیپ دوم خلبان خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش دیدار کرد.

در این دیدار که در محل سازمان هواپیمایی برگزار شد، بر ظرفیت‌های همکاری دو نهاد در توسعه عملیات هوایی، ارتقای استاندارد‌های ایمنی، تبادل تجربیات فنی و تخصصی، آموزش و تمرینات مشترک، همچنین استفاده بهینه از ظرفیت فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های هوایی مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

شیرودی با اشاره به جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذار سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان رکن اصلی تنظیم‌گری، استانداردسازی و نظارت بر صنعت هوانوردی کشور، آمادگی دارد همکاری‌های گسترده‌تری با ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه‌های امداد و نجات هوایی، مدیریت سوانح، عملیات اضطراری، پدافند غیرعامل و ارتقای زیرساخت‌های مشترک را عملیاتی کند.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از آغاز فرآیند تدوین بسته همکاری‌های مشترک میان سازمان و ارتش خبر داد و افزود: هم‌افزایی ظرفیت‌های غیرنظامی صنعت هوانوردی می‌تواند به افزایش ضریب ایمنی، توسعه عملیات هوایی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت اقتدار ملی در فضای هوانوردی کشور منجر شود.

امیر خلبان قربانی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام علی‌اکبر شیرودی، قهرمان برجسته هوانیروز ارتش در دوران دفاع مقدس، گفت: شهید شیرودی نقش راهبردی در عملیات‌های هوایی دوران جنگ تحمیلی داشت.

وی همچنین بر تداوم مسیر خدمت، ایثار و شجاعت نسل جدید هوانوردان تأکید کرد.

