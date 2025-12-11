باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اداوی فرماندار ویژه شهرستان الیگودرز گفت: در پی بارش‌های امروز راه ارتباطی بیش از ۶۰ روستای الیگودرز مسدود شد.

وی ادامه داد: با تلاش عوامل راهداری راه ارتباطی بیش از ۵۰ روستا امروز بازگشایی شد و عملیات بازگشایی مابقی روستا‌ها نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون محور‌های اصلی شهرستان باز می‌باشد، گفت: گردنه گله بادوش همچنان مسدود است و تردد در گردنه فرسش نیز بدون زنجیر چرخ امکان‌پذیر نیست.

فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به اینکه رانندگان ضمن بازدید خودرو و اطمینان از تجهیزات زمستانی حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند، افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی رانندگان از سفر‌های غیر ضروری خود داری نمایند.

وی همچنین با توجه به بارش برف سنگین در ارتفاعات گفت: کوهنوردان به هیچ عنوان به ارتفاعات صعود نکنند.

وی افزود: بر اساس پیش بینی هواشناسی فردا و در هفته آینده نیز شاهد بارش نزولات آسمانی خواهیم بود.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: مدیران در آماده باش کامل و شهرداری نیز برای پاکسازی معابر و خیابان‌ها و گرفتگی احتمالی کانال‌ها آماده باش می‌باشند.

منبع:روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان الیگودرز