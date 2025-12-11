بارش امروز باران در خوزستان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ به نقل از اداره‌کل هواشناسی خوزستان، برآورد میزان بارندگی سامانه فعال بر فراز استان تا ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بارش‌ها در مناطق مختلف خوزستان پراکندگی قابل توجهی داشته است.

در این میان، لالی با ثبت ۱۳۷.۹ میلی‌متر پربارش‌ترین نقطه استان گزارش شد. پس از آن، ایذه ۸۰.۴ میلی‌متر، گتوند ۷۴.۲ میلی‌متر، هندیجان ۶۵.۸ میلی‌متر، حسینیه ۶۰.۸ میلی‌متر و رامهرمز ۵۹.۹ میلی‌متر قرار دارند.

در مناطق مرتفع شرق استان نیز بارش‌های قابل توجهی ثبت شده است؛ به‌طوری‌که دهدز ۵۱.۵ میلی‌متر و صفی‌آباد دزفول ۴۱.۶ میلی‌متر گزارش شده‌اند. همچنین بارندگی در بهبهان ۳۹.۶ میلی‌متر، بندر ماهشهر ۳۸ میلی‌متر و شادگان ۳۸ میلی‌متر ثبت شده است.

در جنوب و غرب استان، میزان بارش‌ها شامل رامشیر ۳۷.۴ میلی‌متر، مسجدسلیمان ۳۶.۸ میلی‌متر, شوش ۳۶ میلی‌متر, امیدیه ۳۲.۴ میلی‌متر, بستان ۳۱.۳ میلی‌متر, شوشتر ۳۰.۵ میلی‌متر و آغاجاری ۲۷.۶ میلی‌متر بوده است.

در نوار ساحلی نیز آبادان ۲۵.۲ میلی‌متر و بندرماهشهر ۳۸ میلی‌متر بارندگی دریافت کرده‌اند.

در کلانشهر اهواز، میزان بارندگی سامانه شامل ایستگاه کشاورزی با ۲۴ میلی‌متر و ایستگاه مرکزی اهواز با ۱۶.۸ میلی‌متر اعلام شده است.

هواشناسی خوزستان اعلام کرد که سامانه بارشی تا ساعات پایانی امروز به‌صورت پراکنده در برخی مناطق فعال خواهد بود و از شهروندان خواست در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را به عمل آورند.