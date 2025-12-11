باشگاه خبرنگاران جوان - مانی سعیدی نماینده شایسته دسته ۹۷ کیلوگرم پاراوزنهبرداری ایران با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم مقتدرانه صاحب مدال طلا و عنوان قهرمانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ شد.
در این دسته وزنی پس از مانی سعیدی به ترتیب وزنهبرداران ازبکستان و امارات به ترتیب با مهار وزنههای ۱۷۷ کیلوگرم و ۱۰۰ کیلوگرم صاحب عناوین نایبقهرمانی و سومی رده سنی جوانان شدند.
رقابت دسته ۸۸ کیلوگرم پاراوزنهبرداری پسران با حضور دو نماینده رده سنی نوجوان و جوان کشورمان امیرعباس شریفی و محمدحسین فقیهی با کسب دو نشان نقره همراه شد.
فقیهی در رده سنی جوانان با مهار وزنه ۱۵۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید.همچنین شریفی، دیگر نماینده کشورمان در این دسته وزنی و ردهی سنی نوجوانان، با بالا بردن وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی صاحب نقره پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی دبی ۲۰۲۵ شد.
حسن محمدحسینپور نماینده دستهی ۸۰ کیلوگرم کشورمان، با مهار وزنهی ۱۴۷ کیلوگرم در حرکت نخست نشان نقره خود را مسجل کرد.
محمدحسینپور اگرچه در مهار وزنههای ۱۵۲ و ۱۵۴ کیلوگرمی ناکام بود اما با همان حرکت نخست به عنوان نایب قهرمانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی شد.