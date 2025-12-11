باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ جشنواره شکرانه برداشت کیوی امروز با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان و تولید کنندگان در تالش برگزار شد.
هادی حقشناس، استاندار گیلان در این جشنواره با بیان اینکه دولت سیاستگذاریهای لازم را در حوزه کشاورزی انجام داده، اظهار کرد: بخش اصلی کاشت، داشت و برداشت محصولات، بهویژه در حوزه باغی، امروز توسط باغداران و کشاورزان مردمی انجام میشود و آنان سهم اصلی را در تولید میوه دارند.
استاندار گیلان با اشاره به نقش کلیدی زیرساختهای تولید و جابهجایی کالا، بر لزوم توسعه همزمان بخش کشاورزی و شبکه حملونقل استان تأکید کرد و گفت: مردم و باغداران محور واقعی تولید در گیلان هستند و سیاستگذاریها باید در خدمت آنان باشد.
وی ضمن تأکید بر لزوم ساماندهی ساختار صادراتی استان افزود: باید سازوکاری ایجاد شود که سود صادرات مستقیماً به تولیدکننده و باغدار برسد، نه افراد فاقد نقش در تولید.
حقشناس همچنین با اشاره به وضعیت بازار چای، این محصول را یکی از ظرفیتهای پایدار استان دانست و گفت: خوشبختانه امسال چای ایرانی با قیمت مناسب عرضه شده و این روند برای تولیدکنندگان امیدوارکننده است.
استاندار گیلان ظرفیت سردخانهای استان را از مهمترین پشتوانههای توسعه صادرات برشمرد و بیان کرد: گیلان بیش از ۲۰۰ هزار تن ظرفیت سردخانه دارد که امکان ذخیرهسازی اصولی و صادرات هدفمند محصولات کشاورزی را فراهم میکند.
صالح محمدی در این جشنواره با بیان اینکه گیلان ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ کیوی دارد، گفت : جوانسازی باغات در دستور کار قرار دارد.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان افزود :عمده باغات کیوی استان در شهرستان های تالش، رودسر و آستارا است و کشت پراکنده کیوی در سایر مناطق استان نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه هشت هزار و ۳۰۰ خانوار باغدار به کشت کیوی در این استان مشغول هستند، گفت: کیوی گیلان به ۲۵ کشور صادر می شود.
محمدی خاطر نشان ساخت: پیش بینی می شود امسال ۲۲۰ هزار تن تولید محصول با ارزش اقتصادی ۱۸۷ هزار میلیارد ریال در گیلان برداشت شود که ۵۰ درصد آن صادراتی است.